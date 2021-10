Volg hier live het grote woonprotest in Rotterdam

In het Afrikaanderpark in Rotterdam vindt vanmiddag vanaf 14:00 het Woonprotest plaats. De organisatie verwacht duizenden demonstranten, die uiteindelijk in een protestmars naar de Markthal zullen lopen. De tegenstanders van het huidige woonbeleid demonstreren tegen de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Rijnmond en Open Rotterdam zijn erbij.