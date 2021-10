Volg hier live het grote woonprotest in Rotterdam - onrustig bij Erasmusbrug

In Rotterdam vindt deze middag het Woonprotest plaats. Zo'n 1500 demonstranten deden mee aan manifestatie in het Afrikaanderpark. Ze lopen nu gezamenlijk in een protestmars naar de Markthal. De tegenstanders van het huidige woonbeleid demonstreren tegen de stijgende huizenprijzen en groeiende wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Rijnmond en Open Rotterdam zijn erbij.