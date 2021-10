Hoogste aantal coronabesmettingen in onze regio sinds begin augustus

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur in onze regio 547 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal besmettingen in de regio sinds 5 augustus. Het aantal ligt ook ruim hoger dan donderdag, toen er 381 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het zevendaags gemiddelde flink stijgt opnieuw flink, van 342 naar 364.