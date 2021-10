VIDEO: Ook benieuwd hoe het MS Rotterdam er van binnen uitziet? Check het hier!

Het nieuwste vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, dat de naam Rotterdam VII draagt, meerde aan aan de Wilhelminakade. De ceremonie trok veel bekijks.

De buitenkant van het schip is prachtig, maar hoe zit het met de binnenkant? Dat zie je in de video hieronder.

Het MS Rotterdam is vrijdag aan het eind van de middag weer vertrokken. Net voor die tijd werd bekend dat Prinses Margriet is benoemd tot doopvrouwe van het cruiseschip. Daarmee wordt een traditie voortgezet. De band van de Holland America Lijn met het Koninklijk Huis gaat bijna een eeuw terug. In 1929 liet Prins Hendrik de Statendam III te water. In recenter jaren doopte Koningin Maxima de Koningsdam (2016) en de Nieuw Amsterdam (2006). Toenmalig Koningin Beatrix werd in 2008 benoemd tot doopvrouwe van de Eurodam.