ASWH en Excelsior mogen thuis aan de bak; volg beide clubs in Zuid-Holland Sport

In de tweede divisie ontvangen ASWH en Excelsior Maassluis twee grootmachten uit het amateurvoetbal. Quick Boys is de tegenstander van ASWH, terwijl Excelsior Maassluis in eigen huis tegen Kozakken Boys speelt. In Zuid-Holland Sport mis je niets van beide duels.

Om 15:00 uur gaan ASWH-Quick Boys en Excelsior Maassluis-Kozakken Boys van start. De eerste helft van beide wedstrijden kun je live op Radio Rijnmond en Radio West volgen, maar de tweede helft beluister je via de livestream of Radio West. Omdat Feyenoord om 16:30 uur tegen RKC Waalwijk speelt, schakelt Radio Rijnmond vanaf 16:00 uur over naar De Kuip.

Luister hier live mee naar Zuid-Holland Sport:

In Hendrik-Ido-Ambacht is Philip van Es de radiocommentator. Sander Verrips doet in Maassluis verslag. De presentatie van Zuid-Holland Sport is in handen van Menno Tamming. De show duurt van 14:00 uur tot en met 18:00 uur.