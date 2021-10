Erehaag voor Rotterdamse brandweerheld Ap: 'Hij was voor de duvel niet bang'

“Ap was een zeer geliefde collega,” vertelt Elise Bergsma, woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. “Een mensen-mens die het voor iedereen opnam en voor de duvel niet bang was. Van het type: grote mond, klein hartje.”

Van brandwacht tot clustercommandant

Streefkerk begon in 1982 als vrijwilliger bij de brandweerkazerne aan de Mijnsherenlaan en trad in 1985 in dienst. “Hij heeft alle facetten van het vak doorlopen,” zegt Bergsma. “Van brandwacht tot clustercommandant van de vier grootste beroepskazernes van de stad. Hij leefde voor zijn vak.”

Vooraf aan de crematie werd de kist bij de kazerne aan de Mijnsherenlaan op een ladderwagen gehesen, waarna de brandweerwagen door een escorte van politie en de volgauto's van de familie naar het crematorium werd begeleid.

Ap Streefkerk | Foto: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bij Streefkerk werd twee jaar geleden kanker geconstateerd. Tot afgelopen augustus werkte hij nog op de kazerne aan de Mijnsherenlaan.