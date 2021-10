LIVEBLOG: Geen verrassingen bij Feyenoord in de basis voor het duel met RKC Waalwijk

Feyenoord-RKC Waalwijk tijdens het vorige seizoen in De Kuip | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

In de eredivisie ontvangt Feyenoord zaterdagmiddag RKC Waalwijk in De Kuip. De Rotterdammers pakken de draad weer op na de interlandbreak. Rijnmond Sport volgt dit duel in Rotterdam-Zuid.