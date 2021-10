Meisje (3) komt terecht tussen koe en paal in boerenschuur Oud-Alblas en raakt gewond

Traumahelikoper landt bij boerderij in Oud-Alblas | Foto: Peter Stam

In Oud-Alblas is zaterdagochtend een driejarig meisje gewond geraakt toen ze tussen een koe en een paal terechtkwam. Dat gebeurde in een boerenschuur aan de Kooiwijk, bevestigt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.