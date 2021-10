(Nog) geen kampioensfeest voor Neptunus na ruime nederlaag in Amsterdam, zondag beslissing in Rotterdam

De honkballers van Neptunus hebben de zesde wedstrijd in de strijd om het landskampioenschap verloren van Amsterdam Pirates. In de hoofdstad werd het 11-5 in Amsterdams voordeel. Door de nederlaag is de stand na zes duels 3-3 en valt de beslissing voor eindwinst van de Holland Series zondag in Rotterdam.

Neptunus lag voor wedstrijd zes in de finale om het landskampioenschap op pole position. De ploeg van Ronald Jaarsma stond na twee duels met 2-0 achter tegen regerend landskampioen Amsterdam, maar boog die achterstand om in een 3-2 voorsprong. In deze best-of-seven was voor Neptunus dan ook nog slechts één zege nodig voor de twintigste landstitel in de clubhistorie.

Die zege kwam er zaterdag niet. Neptunus bleek simpelweg minder scherp dan Amsterdam. De Rotterdammers maakten teveel fouten, die werden afgestraft door de Pirates.

Homerun Boekhoudt

Neptunus kwam nog wel op voorsprong. Gianison Boekhoudt raakte de bal in inning twee fenomenaal en sloeg hem buiten het Loek Loevendie Ballpark. Een homerun, waardoor niet alleen Boekhoudt zelf, maar ook John Polonius vrij over de thuisplaat kon lopen: 2-0.

De Amsterdammers kwamen wel terug tot 2-1, maar Neptunus herstelde de voorsprong al snel tot 3-1 via Dashenko Ricardo. En dat terwijl Amsterdam Pirates de Rotterdammers van de wijs probeerde te brengen door van pitcher te wisselen terwijl honk twee en drie bezet waren.

Zes punten in één inning

Inning vijf was echter een breekpunt voor Neptunus in deze wedstrijd. Bij Amsterdam Pirates lukte plots werkelijk alles, wat leidde tot liefst zes punten in één inning.

Die klap kwam Neptunus niet meer te boven. Polonius scoorde in inning zes nog wel zijn tweede punt van het duel, maar daarna was het Amsterdam Pirates dat de klok sloeg. Neptunus kwam er geen moment meer aan te pas en verloor met ruime cijfers: 11-5.

Daardoor valt zondag in Rotterdam in wedstrijd zeven de beslissing in de strijd om de landstitel. De wedstrijd in het Familiestadion van Neptunus begint om 14:00 uur. Rijnmond is daar uiteraard bij.