Feyenoord buit vele kansen niet uit en stelt teleur met gelijkspel tegen RKC

Feyenoord begon sterk in een uitverkochte Kuip, met na nog geen vijf minuten spelen al bijna de openingstreffer van Marcos Senesi. De Argentijnse verdediger kopte een hoekschop op de lat. Verder waren vooral Cyriel Dessers, die bij afwezigheid van Luis Sinisterra voor het eerst in de basis stond, en Alireza Jahanbakhsh in het eerste halfuur dicht bij openingstreffers.

Na ruim een halfuur spelen kwam Feyenoord verdiend op voorsprong, via Jens Toornstra. De aanvoerder pikte een afvallende bal op in het strafschopgebied, om die vervolgens uiterst beheerst in de verre hoek te schuiven: 1-0. Geen vuiltje aan de lucht voor de Rotterdammers, maar dat beeld veranderde in het restant van de eerste helft compleet.

Feyenoord zakt in elkaar

Want een paar minuten na de openingstreffer van Toornstra was het uit het niets gelijk. Een op de grond liggende Michiel Kramer zorgde voor verwarring in de defensie van Feyenoord, waarna Jens Odgaard zomaar een paar verdedigers voorbij kon lopen om vervolgens de gelijkmaker achter Justin Bijlow te schieten: 1-1.

Het tot dan toe oppermachtige Feyenoord zakte na de plotselinge gelijkmaker compleet in elkaar. RKC voerde de laatste minuten van de eerste helft de boventoon, wat zelfs resulteerde in een voorsprong. Na een fout van Senesi en aanhoudende druk kon Vurnon Anita de bal uiteindelijk bij de tweede paal binnen koppen. Na die goal klonk meteen het rustsignaal.

Snel herstel

Feyenoord herstelde zich in de tweede helft meteen van de flater voor rust. Een omhaal van Senesi werd van dichtbij tot doelpunt verwerkt door topscoorder Guus Til. Vlak daarna kon Michiel Kramer alleen op Bijlow af, maar de doelman van Feyenoord redde knap met de voeten. Kramer stond uiteindelijk ook buitenspel.

Een halfuur voor tijd maakte Reiss Nelson zijn debuut voor Feyenoord. Met de vleugelaanvaller in het veld kwamen de Rotterdammers meteen weer volop tot kansen. Zo schoot Jahanbakhsh de bal uit een voorzet van Nelson op de paal. De Brit zelf scoorde vlak daarna bijna in de korte hoek, om vervolgens het publiek op te jutten.

Dessers blijft missen

Maar van een opgejut Feyenoord was in het laatste halfuur van de wedstrijd geen sprake. De Rotterdammers creëerden nauwelijks kansen meer en werden steeds slordiger. Daarbij oogde Feyenoord ook vermoeid. Zo moest Til zich een kwartier voor tijd laten vervangen.

In de laatste tien minuten kreeg de ongelukkige Dessers nog twee kansen op de 3-2. Eerst kopte de Belgische spits een voorzet van Nelson naast, een paar minuten later maaide hij een bal van dichtbij in volledig vrije positie wild over. Zelfs in de laatste seconden van de blessuretijd kreeg Feyenoord via invaller Lutsharel Geertruida nog een loei van een kans op de zege, maar de bal wilde er niet meer in.

Feyenoord-RKC Waalwijk 2-2 (1-2)

34' Jens Toornstra 1-0

37' Jens Odgaard 1-1

45+1 Vurnon Anita 1-2

47' Guus Til 2-2

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi (69' Geertruida), Malacia; Toornstra, Kökcü, Til (76' Aursnes); Jahanbakhsh, Dessers, Linssen (60' Nelson)