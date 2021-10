Slot na Feyenoord-RKC: 'Nog niet in staat om tegen zo'n tegenstander aanval op aanval zuiver uit te spelen'

"Dat hebben we al vaker gezien tegen zulke tegenstanders", vervolgt Slot zijn relaas. "We hebben wel voldoende kansen gehad, de tegenstander heeft drie keer op goal geschoten en twee goals gemaakt. Maar dat is een repeterend verhaal, dat elke kans van de tegenstander op dit moment een goal is."

Na ruim een halfuur spelen leek er nog helemaal niets aan de hand voor Feyenoord. De Rotterdammers waren via aanvoerder Jens Toornstra op 1-0 gekomen, maar gaven die voorsprong nog voor rust helemaal uit handen. "Gemakzuchtig is de term die ik in de rust heb gebruikt. De eerste helft was, zeker het begin, goed. Na een halfuur staan we terecht voor. Maar het is niet voor het eerst dat we dan verslappen en het onszelf moeilijk maken."

Patroon

"Elke thuiswedstrijd van ons heeft dit patroon, dus dan kan dit een keer gebeuren. Wij winnen geen enkele wedstrijd makkelijk. Wij zijn nog niet in staat om tegen een tegenstander die met tien man achter de bal staat aanval op aanval zuiver uit te spelen. In de kleine ruimte kunnen we het balbezit nog een stuk beter omzetten in meer kansen."

Bekijk hieronder het volledige interview met Arne Slot.