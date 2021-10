Malacia over domper voor Feyenoord: 'Na de 2-2 dacht ik dat we eroverheen konden klappen'

De linksback had wel het idee dat het goed zou komen na de snelle 2-2 van Guus Til pal na rust. "Dan heb je het gevoel dat je eroverheen kunt klappen. Met nog twee grote kansen en dat moment bij die corner in de laatste minuut (grote kans Lutsharel Geertruida, red.). Dit is wel zonde."

Toch wil Malacia niet te lang treuren over het eerste puntenverlies van Feyenoord dit seizoen in de Kuip. "Het is nu eenmaal gebeurd, ik hoop dat we dit donderdag snel om kunnen zetten." De jonge verdediger doelt op de wedstrijd die Feyenoord speelt in de Conference League tegen het Duitse FC Union Berlin.

Bekijk hieronder het hele interview met Tyrell Malacia.