Zakenman en dierenvriend Ed Albers overleden

Ed Albers (73) is overleden, bevestigen bronnen rond de familie aan Rijnmond. De bekende Rotterdamse zakenman bezweek in de nacht van donderdag en vrijdag aan de gevolgen van het coronavirus. Albers was eigenaar van de Rotterdamse fotozaak Foka (Foto Optiek Kino Albers). De laatste jaren was hij vooral bekend als weldoener en dierenvriend.

Albers baarde opzien door grote bedragen uit te loven voor tips die leiden tot de aanhouding van dierenbeulen. Zo beloofde hij tipgeld voor de arrestatie van mishandelaars van schapen, zwanen en zeearenden. Twee jaar geleden trok hij 2500 euro uit voor degene die wist te vertellen wie eenden met pijlen beschoot in Rotterdam-West.

Verder trok Albers de portemonnee voor tips die leidden tot de vondst van vangkooien voor wilde zwijnen. De kooien doken vorig jaar op in Brabant en Limburg. Wilde zwijnen die daarin terecht kwamen, werden zonder pardon afgeschoten. “Ik kan nog steeds niet begrijpen dat dit mag worden gedaan door jagers”, zei Albers tegen Rijnmond.

“Ik ben geen actievoerder. Ik ben een ondernemer in Rotterdam. Ik eet gewoon vlees. Maar we moeten wel fatsoenlijk met dieren omgaan. Geen land ter wereld heeft zoveel kippen, varkens en kalveren op zo’n kleine ruimte als Nederland. We zijn geen klein kikkerlandje in de vleeswereld, maar een groot-producent van vlees. Daarom moeten wij het goede voorbeeld geven”, zei Albers in een artikel van de Partij voor de Dieren.

Foka

Oudere Rotterdammers herinneren Albers waarschijnlijk vooral van fotozaak Foka op de hoek van de Oostzeedijk en de Admiraliteitsstraat. Zijn vader Isaac Albers begon de winkel al in 1924. Isaac was na de oorlog een van de eersten die Japanse camera’s invoerde. Ed rolde vrijwel automatisch in de fotografie en hielp aanvankelijk in de donkere kamer van het familiebedrijf.

In een interview in de jaren ’80 legde Ed uit dat hij ook als vanzelf in een leidinggevende positie groeide. “Je houdt het vol omdat je er lol in hebt.” De zaak was inmiddels flink gegroeid na de overname van een naastgelegen pianowinkel, een snoepzaak en een drogisterij. Ook het klantenbestand nam toe. Foka trok fotoliefhebbers van ver buiten Rotterdam.

Na de pensionering van Albers kwam de winkel begin 2016 in handen van Jeroen Klein. Kort erop ging Foto Klein failliet en kocht Kamera Express de historische fotozaak in Kralingen. Sindsdien heet de winkel Foka Superstore.

Reeds als Foka-directeur gaf Albers blijk van zijn dierenliefde. In 2005 hing hij een groot protestbord aan de gevel van zijn winkel met een teller die per seconde aangaf hoeveel biggen onverdoofd in Nederland werden gecastreerd. Ook loofde hij geld uit voor de gouden tip om een kattenmishandelaar op te pakken. Na zijn pensionering ging hij daar gewoon mee door.

Dan volgt op Facebook een bericht van zijn vriend Les Brown: “Vanavond zitten wij bij Facet in Hillegersberg, maar zonder onze grote vriend Ed Albers... Lieve Ed weet dat vanavond jou vrienden aanwezig zijn om op je te proosten... je plekje en je biertje staan vanavond voor jou klaar ... proost Ed... wij gaan jou allemaal missen maar jij laat ons achter met hele fijne herinneringen.”

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.