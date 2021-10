Drie portieken en een bakkerij aan de Wolphaertsbocht zijn in de nacht van zaterdag op zondag ontruimd vanwege een brand. Het vuur woedde in de bakkerij. Niemand raakte gewond.

De brand is onder controle. Vanwege de vrijgekomen rook heeft de brandweer de huizen geventileerd. De geëvacueerde bewoners zijn opgevangen in een bus. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.