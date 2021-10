Rotterdamse verdachte van moord op Peter R. de Vries voor het eerst voor de rechter

De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Het gaat om een zogeheten pro formazitting, waarin onder meer wordt besproken hoe het staat met het onderzoek. Het duo is aangeklaagd voor moord.

Peter R. de Vries werd op 6 juli dit jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Dat gebeurde na een optreden in RTL Boulevard. De misdaadverslaggever wandelde naar de parkeergarage in de buurt van de studio toen hij in de Lange Leidsedwarsstraat onder vuur werd genomen. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

De verdachten werden op de avond van de aanslag direct opgepakt. De politie reed hen klem op de A4 bij Leidschendam. Justitie gaat ervan uit dat de Rotterdammer de schutter was en dat de man uit Maurik optrad als zijn chauffeur.

Politie-onderzoek direct na de aanslag op Peter R. de Vries | Foto: MediaTV

Peter R. de Vries trad op als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B., die in het zogeheten Marengoproces belastende verklaringen heeft afgelegd tegen drugscrimineel Ridouan Taghi. De aanslag op De Vries is de derde liquidatie in de kring rond B. Eerder werden zijn broer Redouan en zijn advocaat, Derk Wiersum, vermoord.

Tot nu toe staan alleen de uitvoerders van de liquidaties terecht en niet de opdrachtgever. De moordenaar van Redouan B. is inmiddels veroordeeld tot 28 jaar celstraf. De mannen die Derk Wiersum liquideerden, kregen vorige week te horen dat ze dertig jaar de gevangenis in moeten.