'Glashard', een tentoonstelling voor kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur op het terrein van De Glasfabriek Schiedam

"Op onze handen zitten is niks voor ons", zegt museumdirecteur Anne de Haij. Zolang de deuren van het museum gesloten zijn voor een grote opknapbeurt, verplaatsen de ideeën zich naar buiten. Het rauwe terrein van de oude glasfabriek leent zich bijzonder goed voor exposities van kunstenaars die ooit op straat door de politie achter de broek gezeten werden.

Post-graffiti in De Glasfabriek in Schiedam | Foto: Suzanne Mulder

Anne de Haij: "We vinden het als museum belangrijk om niet alleen maar de kunst te laten zien die in de kunstwereld zelf al heel belangrijk wordt gevonden, maar ook juist kunst die voor veel mensen ertoe doet. Wij vinden eigenlijk dat dit geen graffitimakers meer zijn, maar ook kunstenaars."

De geselecteerde kunstenaars werken, op wat uitstapjes na, niet meer op straat. De Haij: "Het is goed om te zeggen dat de mensen hier geen graffiti zullen aantreffen. Het is post-graffiti. Dat betekent dat de deelnemers ooit op straat werkten, maar inmiddels in een loods of vanuit een studio, net als andere kunstenaars."

Rotterdamse grafisch kunstenaars

In een van de kleinere loodsen zijn twee Rotterdamse grafisch kunstenaars neergestreken, Thomas en Jurgen. "Mensen die hieraan meedoen, mogen zich wel met recht kunstenaar noemen. Het zijn mensen die de hele wereld overvliegen, in galeries hangen en werken voor grote opdrachtgevers. Zij zijn gewoon fulltime bezig met hun praktijk. De jongens die 's nachts met een spuitbusje de straat op gingen, zijn ontwikkeld tot volwaardige kunstenaars", zegt Thomas.

Jurgen vult aan: "De gemene deler is dat iedereen daar zijn oorsprong heeft. Alleen, ze hebben allemaal een professionaliseringsslag gemaakt en daardoor hun liefde voor vorm, kleur en typografie verder ontwikkeld.

Thomas en Jurgen worden geïnspireerd door de omgeving van de oude glasfabriek: "De grootte van het terrein verraste ons al meteen. Door de enorme ruimte voel je direct dat hier van alles mogelijk is. De afgelopen weken zag je dat de ruimtes steeds verder werden gevuld. Het is gewoon heel tof om te zien hoe een hele grote ruimte door een enthousiaste groep mensen helemaal wordt veranderd."

Tentoongestelde werk

Het tentoongestelde werk loopt behoorlijk uiteen. Zo zijn er strakke vormen van Momo uit de Verenigde Staten en zwart-wit werk van Yann L’Outsider uit Frankrijk. Mina Hamada, een Amerikaanse kunstenaar die opgroeide in Japan en nu in Spanje woont, werkt min of meer figuratief. En dan zijn er kunstenaars met een typografische achtergrond, een soort letter- of kalligrafieschilders onder wie het Nederlandse High On Type en ST4 uit Tunesië.

Er zijn wand- en vloerschilderingen, schilderijen, foto’s, sculpturen en video. Ook biedt het terrein plek voor driedimensionaal werk, waaronder een zeven meter hoge toren. In een speciaal ateliergebouw zie je kunstenaars in actie. Tijdens de tentoonstelling werken ze aan metershoge muurschilderingen. Ook mag je zelf met een kwast, spuitbus en zelfgemaakte materialen aan de gang.

Om de hoek van De Glasfabriek woont Jeroen Jongeleen. Hij maakte een vloerschildering met belijningsmachines die je weleens ziet als ze wegmarkeringen maken. Jeroen laat, heel letterlijk, zijn eigen sporen na op het terrein van De Glasfabriek. Hij liep urenlang in cirkels, waardoor een pad ontstond dat een kleur kreeg door het vertrapte groene glas. In de tentoonstelling kun je de filmbeelden van deze actie zien.

Post-graffiti in De Glasfabriek in Schiedam loopt van 16 oktober t/m 16 januari 2022.