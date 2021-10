Arrestatieteam bij flat in Spijkenisse voor agressieve bewoner

De Grote Beerstraat in Spijkenisse is afgezet, omdat een verwarde man er voor veel overlast zorgt. Een arrestatieteam is bij de flat om de man uit huis te halen.

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de agressieve man de hele nacht voor overlast gezorgd. Daarna was hij even rustig, maar later op de dag verviel hij weer in zijn oude gedrag.

De man, die in zijn eentje in de flatwoning is, staat soms op het balkon met stokken en pijpen in zijn hand. Uit voorzorg hebben de hulpdiensten een springkussen onder het balkon geplaatst.