ARCHIEF RIJNMOND 10 okt 2021 - Dichter

Afgelopen week ben ik weer eens bevestigd in een inzicht. Ik ben weer eens bevestigd in het idee dat opmerkelijke artistieke prestaties vaak voortkomen uit een wat afwijkende geest.

Dat zal voor sommigen aanvoelen als een enorme open deur.

Voor anderen is het denk ik minder vanzelfsprekend.

Laat ik cabaretiers als voorbeeld nemen. Nederland heeft een rijke cabarettraditie. Een rijke traditie aan mensen die het podium beklimmen en die van daar af - als zichzelf - verhalen, beschouwingen en liedjes op het publiek loslaten.

Wie zijn de meest interessante cabaretiers?

Tja, wat mij betreft niet degenen die lijken op de gemiddelde Nederlander. Die maatschappelijk zijn aangepast. Nee, de meest interessante zijn wat mij betreft de lui die een beetje anders denken dan de meeste mensen.

Daardoor kunnen ze verrassen.

Dat heb ik bijvoorbeeld bij lieden als Theo Maassen en Ronald Goedemondt. Die kunnen je echt grandioos op het verkeerde been zetten met hun gedachtenkronkels. En ik heb het bij Mike Boddé, al heeft hij het cabaret goeddeels vaarwel gezegd. Met hem heb ik ook eens van heel nabij meegemaakt hoe onverwacht een ongewone geest uit de hoek kan komen.

Een jaar of 25 geleden maakte ik met Mike een wekelijks rubriek voor dit station, voor Radio Rijnmond. Ik veegde steeds rare geluidsfragmenten bij elkaar, en die gebruikten we om samen een soort weekoverzichtje te maken van al dan niet gefingeerde muzikale gebeurtenissen, waarbij ik gewoon mezelf was en Mike in de huid kroop van de musicoloog prof dr Johan Hochmuth, iemand die graag de indruk wekte dat hij alles wist en iedereen kende.

We namen die rubriek steeds in stukjes bij mij thuis op, al improviserend. Naderhand monteerde ik de boel aan elkaar.

Op zekere dag maakten we de laatste aflevering van de rubriek. Het hield op. En het leek mij wel aardig om die dr. Hochmuth in die laatste aflevering afscheid te laten nemen van het Rijnmondpubliek, en misschien wat mensen te laten bedanken. Zijn leermeester of zo.

Ik zette de microfoon aan, Mike kroop in de rol van de verwaande musicoloog en ja, hij wilde inderdaad iemand bedanken. Namelijk: Henry Kissinger, de vroegere Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, met wie hij naar eigen zeggen bevriend was. Henry luisterde ook vaak naar deze rubriek. Er zou zelfs sprake zijn van wederzijdse bewondering. En nog zo het een en ander.

Toen Mike de naam van Kissinger liet vallen, kon ik mijn lachen maar net houden. Waar kwam dat nou opeens vandaan?

Ik ben deze idiote wending gaandeweg als een schoolvoorbeeld van creativiteit gaan beschouwen. Als iets dat alleen maar uit een onalledaagse geest kan komen.

En nou naar afgelopen week. Afgelopen week liet ik in Archief Rijnmond een stel nieuwe, Nederlandstalige liedjes horen van het theaterduo Maktub. Waaronder een liedje op tekst van de Rotterdamse dichteres Myrte Leffring, die bij mij om de hoek woont en die ik weleens ben tegengekomen bij het uitlaten van de hond.

Het draaien van dat lied deed me denken aan die keer dat mijn vrouw en ik tijdens ons rondje met de hond bij het groot vuil een stoel hadden gevonden die we goed konden gebruiken. Ging ik die stoel dat hele verdere end naar huis meesjouwen? Welja. Het was een mooie vondst.

Maar ja, dan kun je natuurlijk wachten op opmerkingen.

Een ander hondenbaasje dat we tegenkwamen zei meteen iets in de trant van: ‘Neem je nou een stoel mee om onderweg te kunnen uitrusten?’ Een gedachte die ik zelf ook al had gedacht.

En toen kwamen we Myrte tegen.

Ze zag het tafereel geamuseerd aan en vroeg toen: ‘Ga je nou ook al je meubilair uitlaten?’

Dat was een opmerking die ik nou weer níet had zien aankomen. Die opmerking opende ook een hele fantasiewereld voor me van mensen die al hun bezittingen één voor één door de wijk dragen, als om alles te luchten, of aan anderen te laten zien.

En ik realiseerde me meteen: hier sprak de dichter.

Iemand met een onalledaagse geest.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

ONALLEDAAGSE GEESTEN

2. Ommetje met m’n mol - Kees Torn

3. Winschoterdiep - Drs. P

4. Haar op je reet - Mike Boddé

AFSCHEID & JUBILEA

5. Het kraaienlied - Mike Boddé

6. Kijk nou eens wie daar binnenkomt - Harry-Jan Bus

7. Lou Bandy-act - Gerard Cox

8. De kleine man (over Rob Wiegman) - Gerard Cox

9. Het jubileum van Oome Kobus - Koos Huisman

10. Koot en Bie - Mike Boddé

11. ’t Zootje van daarboven - Sylvia Alberts & Riet Henius

12. Ode aan Erik-Jan - John Swildens

13. Verhefbrug - Jules Deelder

14. Snappin’ out - Hank Mobley

AANKONDIGINGEN

15. Americana - Metropole Orkest