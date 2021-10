HET OPKAMERTJE 10 okt 2021

EERSTE UUR

1. Divertissement (Ibert) met melodie De Schutterij (Speenhoff)

KLÖTERS & SPEENHOFF

Gesprek met cabaretkenner Jacques Klöters over het onlangs gepubliceerde oorlogsdagboek van de Rotterdamse dichter-zanger J.H. (Koos) Speenhoff. Omlijst door:

2. De Schutterij - Koos Speenhoff

3. Jantje’s broekie - Koos Speenhoff

4. De eerste klant - Gerard Cox

5. De Bergsche Plas - Koos Speenhoff

6. Spotlied op de vegetariërs - Hans van Goch

7. De moderne muziek - Koos Speenhoff

8. De tuinman en de dood - Ramsey Nasr

9. Divertissement (Ibert) met melodie De Schutterij (Speenhoff)

TWEEDE UUR

1. Divertissement (Ibert) met melodie De Schutterij (Speenhoff)

KLÖTERS & SPEENHOFF

Vervolg gesprek met cabaretkenner Jacques Klöters over het onlangs gepubliceerde oorlogsdagboek van de Rotterdamse dichter-zanger J.H. (Koos) Speenhoff. Omlijst door:

2. Brief van een moeder aan haar zoon die in de nor zit - Koos Speenhoff (radio, 1941)

3. Brief van een zoon die in de gevangenis zit aan zijn moeder - Koos Speenhoff

4. Speenhoff in de hel - Koos Speenhoff

5 Dorussie - Koos & Caesarine Speenhoff (in het Arena theater, 1940)

MEER OORLOG

6. Weg met Zandvoort/Daar komen de Musserts - Cabaret De Watergeus

7. Kop weer omhoog - De 4 van Tholen en Van Lier

DIRK WITTE

8. M’n eerste - Bruun Kuijt

9. Portretje - Sonja Oosterman

10. Liedje van verlangen - Max van Praag

11. Dag schatteboutje - Wim Poppink met de Ramblers

12. De stofzuiger - Willy Rockin en zijn amusementsorkest

13. Lovesick blues - Mad Monsters

14. Ik kan het niet laten - Cees de Lange