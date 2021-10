Sparta komt goed voor de dag, maar knokt zich in stug duel niet langs FC Groningen

Bijna beleefde Sparta een droomstart tegen FC Groningen, met binnen de minuut een joekel van een kans voor Lennart Thy. Na een goede bal van Laurent Jans op Vito van Crooij, bracht laatstgenoemde Thy in stelling. De spits van Sparta schoot de bal via de vingertoppen van Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh naast.

Tekst gaat verder onder de video.

Na die kans in de eerste minuut gebeurde er lange tijd weinig noemenswaardig op Het Kasteel. Tegen het halfuur spelen aan kwam FC Groningen uit het niets op voorsprong. Uit een voorzet van oud-Feyenoorder Mo El Hankouri schoot Cyril Ngonge de bal laag binnen. De eerste echte kans voor de bezoekers was daarmee meteen raak.

Goede goal Smeets

Sparta herstelde zich snel van de klap en kwam vijf minuten na de 0-1 op gelijke hoogte. Een goede voorzet van Jans werd in de korte hoek binnen geknald door Bryan Smeets: 1-1. Het had niet veel gescheeld of Sparta stond meteen na de gelijkmaker weer op achterstand, maar Maduka Okoye had een bijzonder knappe redding in huis op een kopbal van Jorgen Strand Larsen. Op een opstootje na, met kaartenpakkers Okoye, Smeets en Ngonge, was daarmee het verhaal van de eerste helft wel geschreven.

Na rust waren de kansen voor Sparta. Zo werd een inzet van Bart Vriends uit een hoekschop van de lijn gehaald en kreeg Sven Mijnans de bal op een presenteerblaadje van Smeets. De middenvelder van Sparta kwam uiteindelijk niet tot een schot, waarna verdediger Dirk Abels de bal nog op de benen van Groningen-doelman Leeuwenburgh schoot.

Met de teruggekeerde Tom Beugelsdijk als invaller binnen de lijnen kwamen beide ploegen in het laatste halfuur amper meer tot grote kansen. Vooral invaller Emanuel Emegha had de Rotterdamse overwinning nog op zijn hoofd in de blessuretijd, maar hij kopte de bal in volledig vrije positie ver naast. De 1-1 ruststand bleek daarmee uiteindelijk ook de eindstand op Het Kasteel. Daarmee blijft Sparta voorlopig de nummer zeventien in de eredivisie.

Sparta - FC Groningen 1-1 (1-1)

28' Cyril Ngonge 0-1

33' Bryan Smeets 1-1

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Jans; Auassar, Osman (59' Beugelsdijk), Mijnans, Smeets; Thy (71' Emegha), Van Crooij (88' Engels)