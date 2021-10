Fraser na gelijkspel Sparta tegen FC Groningen: 'Teleurstelling overheerst toch wel een beetje'

"De teleurstelling overheerst toch wel een beetje", vertelt de trainer van Sparta na afloop. "Gevoelsmatig hebben wij meer mogelijkheden gehad en iets meer in het spel gebracht om te winnen. Wij spelen vandaag een degelijke wedstrijd naar onze kwaliteiten, maar je hebt wel goals nodig om te bevestigen dat je het meer dan behoorlijk hebt gedaan tegen gewoon een goede ploeg."

Waar Sparta al goed aan de wedstrijd begon, onder meer met een grote kans in de eerste minuut voor Lennart Thy, was de eerste de beste mogelijkheid aan de andere kant meteen raak. "Volgens mij is dat niet de eerste keer", reageert Fraser. "Ik denk dat we vaker behoorlijk begonnen en gelijkwaardig zijn, maar dat de tegenstander op voorsprong komt. Ik moet mijn ploeg wel na geven dat we heel vaak de strijd aangaan en ons in de wedstrijd vechten. Vandaag heeft dat een puntje opgeleverd."

Bekijk hieronder het hele interview met Henk Fraser, waarin de trainer van Sparta onder meer lovend is over Laurent Jans en Vito van Crooij.