Neptunus verliest beslissend duel in de Holland Series: 'We waren net niet goed genoeg'

Het beslissende duel in Rotterdam werd gedomineerd door de sterke defensies. Kevin Kelly gooide sterk namens Neptunus, evenals Shairon Martis. Pas in de 5e inning scoorde Amsterdam het eerste punt. In dezelfde inning sloeg rechtsvelder Sams drie punten binnen door een diepe homerun in het linksveld, waardoor zijn ploeg 4-0 voorkwam.

Neptunus kwam nog wel terug door scores van John Polonius en Roger Bernadina. In de beslissende negende inning slaagden de Rotterdammers er niet in om ook maar één honk bezet te krijgen, waardoor de Amsterdammers feest vierden aan de Abraham van Stolkweg.

Afscheid van iconen

Afscheid van iconen

"We waren heel dichtbij, maar zij scoorden op de belangrijke momenten wél. Dat lieten we in de eerste vier innings na", vertelt coach Ronald Jaarsma na afloop. "We waren net niet goed genoeg." Neptunus moet gaan bouwen aan een nieuwe ploeg, want een aantal belangrijke krachten neemt afscheid. Onder hen ook de Belg Benjamin Dille en Hagenaar Berry van Driel, samen goed voor ongeveer 30 (!) jaar bij Neptunus.

"Het is mooi geweest, maar het lichaam is op", zegt Van Driel, die op Tweede Kerstdag 37 jaar wordt. "Ik had heel graag afscheid genomen met mijn negende landstitel, maar zij waren net wat gelukkiger." Benjamin Dille weet nog niet wat hij gaat doen. "Eerst even een paar maanden geen honkbal. Het domineert al twintig jaar m'n leven. M'n zoontje vindt honkbal leuk. Misschien ga ik hem wel trainen", lacht de Belg.