Sportoverzicht: Feyenoord Vrouwen verslaat na Ajax ook PSV op Varkenoord

Het eerste doelpunt van Feyenoord Vrouwen viel al in de vierde minuut, via een kopbal van Van de Lavoir. Op aangeven van laatstgenoemde zorgde Bennink na een klein halfuur spelen voor een comfortabelere Rotterdamse voorsprong. Daarna kreeg Feyenoord het lastiger met PSV en was het vooral in de slotfase tegenhouden, maar de bezoekers kwamen uiteindelijk niet verder dan een aansluitingstreffer van Naomi Pattiwael.

Door de zege op PSV stijgen de vrouwen van Feyenoord naar de tweede plek in de eredivisie. De achterstand op koploper PEC Zwolle is twee punten, maar Feyenoord heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

Hockey

HC Rotterdam heeft zondag een nederlaag geleden in de hoofdklasse. In en tegen Amsterdam werd het 2-0 voor de thuisploeg. Daarmee blijft de ploeg van coach Albert Kees Manenschijn voorlopig ver verwijderd van de plekken die recht geven op play-offs aan het eind van het seizoen. Rotterdam staat na zeven wedstrijden op eveneens zeven punten. De achterstand op nummer vier Oranje-Rood is zes punten.

De dames van Victoria gingen zondag in de absolute slotfase onderuit tegen Kampong. Op eigen veld werd het 1-2 voor de bezoekers uit Utrecht. Daardoor staat Victoria na zeven wedstrijden spelen op zes punten in de hoofdklasse. Dat levert de Rotterdammers voorlopig een achtste plek op.

Volleybal

De heren van Sliedrecht Sport hebben zaterdag hun eerste overwinning van dit seizoen geboekt in de eredivisie. In Sporthal de Basis werd Numidia Topvolleybal Limburg met 3-1 (20-25, 25-17, 25-19 en 25-19) verslagen. VCN ging op bezoek bij Amysoft Lycurgus met 3-0 (25-12, 25-23 en 26-24) onderuit. Daarmee staat de ploeg uit Capelle aan den IJssel negende met twee punten, Sliedrecht Sport stat met vier punten vijfde.

Bij de dames waren Sliedrecht Sport en VCN beide succesvol. Sliedrecht won met 3-0 (25-20, 25-21 en 25-17) van Booleans/Utrecht, VCN versloeg Peelpush in een spannende vijfsetter (25-21, 21-25, 25-14, 21-25 en 15-13). Daarmee staat VCN derde in de eredivisie, met acht punten uit drie wedstrijden. Sliedrecht Sport staat een plaatsje hoger, met negen punten uit drie wedstrijden.

Basketbal

De dames van Binnenland hebben zaterdag flink uitgehaald in de basketball league. De ploeg uit Barendrecht won met maar liefst 106-39 van Triple Threat uit Haarlem. Daarmee staat Binnenland nu op een vierde plaats in de competitie, met zes punten uit vier wedstrijden.

Feyenoord Basketball kwam dit weekend niet in actie. De Rotterdammers speelden tot nu toe vijf wedstrijden in de BNXT League en kwamen daarin tot zeven punten.

Handbal

De handballers van Feyenoord verloren zaterdagavond van de Beekse Fusie Club. In het zuiden van Limburg verloren de Rotterdammers met 32-27. Daarmee blijft Feyenoord Handbal na vijf wedstrijden puntloos in de eredivisie.

Rugby

The Hookers kon zaterdag geen vervolg geven aan de ruime overwinning bij RC Groningen van vorige week. De rugbyers uit Hoek van Holland gingen op eigen terrein nipt met 25-27 onderuit tegen RC Hilversum. In de ereklasse is The Hookers nu vijfde met zestien punten uit vijf wedstrijden.

Waterpolo

In de eredivisie waterpolo hebben SVH en ZPB allebei een nederlaag geleden. In Rotterdam ging SVH onderuit tegen Schuurman BZC: 6-12. ZPB verloor in Barendrecht met 12-16 van Het Ravijn, waarmee het nog altijd wacht op de eerste overwinning van dit seizoen. Iets dat SVH vorig weekend lukte.