Dit zijn de mensen die zondag demonstreerden tijdens het woonprotest

Naam: Frans Ziegler uit Rotterdam-West

Leeftijd: 55 jaar

Functie: architect

Frans | Foto: Rijnmond

Waarom demonstreer je?

"Ik heb een woning en woon prima in Rotterdam. Maar ik maak mij ernstig zorgen om de bereikbaarheid van de woningmarkt. Ik zie als architect dat het ontzettend moeilijk is om betaalbare woningen te bouwen."

Wat moet er gebeuren?

"Ik zit bij het Rotterdams Woongenootschap. Dat is een nieuwe manier van woningbouw, waarbij mensen gezamenlijk een woonlocatie ontwikkelen. Dit soort (niet-commerciële) wooncoöperaties heeft steun vanuit de politiek nodig. Daarom ben ik hier vandaag."

'Niets is betaalbaar'

Namen: Sanne van der Maarel en Merijn van Essen uit Den Haag

Leeftijden: 33 & 38 jaar

Functies: coördinator bij museum & grafisch ontwerper

Sanne en Merijn | Foto: Rijnmond

Waarom demonstreren jullie?

"Wij zijn al héél erg lang op zoek naar een woning. We hebben het steeds gekker zien worden. Samen hebben we centjes gespaard, maar we kunnen het niet uitgeven. Niets is betaalbaar. We willen doorstromen uit onze huurwoning, maar dat gaat niet. We zitten hartstikke vast. We zijn bij bezichtigen geweest en daarna zagen we dat de woning was opgekocht en met dikke winst werd doorverkocht. Dat vinden we echt heel erg. Het is voor ons moeilijk om over de toekomst na te denken. Je bent gedoemd om te falen als je de woningmarkt betreedt. Je kunt geen kant op."

Wat moet er gebeuren?

"De woningmarkt moet transparanter worden. Begin met het bieden op huizen inzichtelijk te maken. Reguleer de markt, want het moet eerlijker. Je bent als koper vogelvrij op dit moment."

'De prijzen rijzen de pan uit'

Naam: Thijs Lenders uit Maastricht

Leeftijd: 66 jaar

Functie: docent drama

Thijs | Foto: Rijnmond

Waarom demonstreer je?

"Het woonbeleid zorgt er voor dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Mijn kinderen wonen in Utrecht en betalen torenhoge prijzen voor hun huurwoningen. De prijzen rijzen de pan uit. Huisjesmelkers komen er gewoon mee weg. Je kan klachten indienen, maar dan kom je niet ver. Dat is voor mij een reden om hier bij het protest te zijn."

Wat moet er gebeuren?

"Bevries de huren voor sociale huurwoningen. Sloop geen sociale huurwoningen, maar bouw nieuwe sociale huurwoningen. Zorg voor studentenhuisvesting, zorg er voor dat huisjesmelkers geen kans meer krijgen en zorg dat verschillen kleiner worden. Wonen is een recht."

'Het is een schande dat er duizenden daklozen zijn'

Naam: Martin van het Klooster uit Utrecht

Leeftijd: 72 jaar

Functie: gepensioneerd

Martin | Foto: Rijnmond

Waarom demonstreer je?

"Ik maak al jaren enorme huurverhogingen mee. In ruim tien jaar is er zo'n twintig procent bij gekomen. Veel meer dan de inflatie. Ik ben hier ook voor mijn kinderen. Zij moeten enorm veel betalen om een huis te kunnen kopen. En ik ben hier ook voor mijn kleinkinderen, want die kunnen geen studentenkamer krijgen. Generaties lang hebben we te maken met een heel slecht huisvestingsbeleid."

Wat moet er gebeuren?

"Begin met het afschaffen van de verhuurdersheffing, de belasting die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun sociale huurwoningen. Reguleer de woningmarkt: zorg dat niet beleggers, maar gewone mensen de grootste kansen krijgen. Zorg ervoor dat er voor iedereen een dak is. Het is een schande dat in Nederland veertigduizend mensen dakloos zijn. "

'Een normale woning is een basisrecht'

Naam: Shemyda Walburg uit Rotterdam-West

Leeftijd: 26

Functie: chefkok

Shemyda | Foto: Rijnmond

Waarom demonstreer je?

"Ik ben teleurgesteld. De gemeente heeft een zorgplicht naar de burgers. Het is een van je basisrechten om een normale woning te hebben waarin je je veilig voelt. Een woning die gezond voor je is. Dat is op dit moment op veel te veel plekken niet het geval. We doen net alsof we een heel welgesteld land zijn, maar we zorgen niet eens voor onze eigen burgers. Dat is heel erg triest."

Wat moet er gebeuren?

"We moeten gaan zorgen voor onze burgers en voor de vluchtelingen die naar ons land komen. Mensen jarenlang in een asielzoekerscentrum laten wonen is ook onmenselijk. Zij hebben ook een huis nodig."

Bekijk hier het videoverslag van de protestactie in het Afrikaanderpark:

De komende weken maakt Rijnmond meerdere verhalen over de woningmarkt in de regio. Met aandacht voor opvallende bouwprojecten, eigen initiatieven van Rijnmonders en jongeren op woningjacht.

Heb je tips voor deze serie? Stuur een mail naar esther.schalkwijk@rijnmond.nl