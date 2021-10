Het weer van vandaag: zon en sluierbewolking

Vanavond en vannacht is het bewolkt en daarbij wordt het druilerig met lichte regen en motregen. Het blijft opvallend zacht met een temperatuur die niet lager uitkomt dan 13 of 14 graden. De zuidenwind waait matig en aan zee krachtig.

Morgen is het bewolkt en is het in de ochtend eerst nog druilerig met af en toe motregen. In de middag wordt het droog en kan de zon soms even tevoorschijn komen. De temperatuur gaat flink omhoog en komt uit op 19 graden. Misschien dat het op Goeree-Overflakkee wel 20 graden wordt. Er staat een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind.

Vooruitzichten:

Het blijft tot en met vrijdag wisselvallig weer met perioden met regen of buien. Voor zon is nauwelijks ruimte. Op woensdag en donderdag staat er een stevige zuidwestenwind met kans op zware windstoten langs de kust. Woensdag wordt het nog zacht met een middagtemperatuur van 18 graden, daarna daalt de middagtemperatuur naar 12 graden.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 20 en 31 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 13,6 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 28,7 mm neerslag.