Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zoekt opnieuw vrijwilligers voor brandweer, maar eisen zijn hoog

Vanwege een dreigend tekort aan brandweerlieden, is de Veiligheidsregio een campagne gestart om vrijwilligers te zoeken. Het zou gaan om tientallen brandweerlieden die het korps moeten versterken. "We willen voorkomen dat er daadwerkelijk een tekort ontstaat."

Dat zegt Gerben van den Boom van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In het voorjaar werd in de regio ook al een campagne opgezet die vooral was gericht op negen brandweerkorpsen. "Nu zoeken we collega's voor acht andere brandweerkorpsen. We proberen ons personeelsbestand weer aan te vullen en zoeken drie tot vier collega's per post."

De campagne in het voorjaar leverde ruim honderd reacties op, vertelt Van den Boom, maar dat betekent niet dat die mensen nu allemaal bij de brandweer werken. "Brandweerwerk is een verantwoordelijke taak. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We stellen dus best wat eisen aan het brandweervak. Van de ruim honderd aanmeldingen zijn er uiteindelijk dertig collega's daadwerkelijk aangenomen."

Forse selectiecriteria

De selectie is dus zwaar, blijkt ook uit de eisen die worden gesteld. De kandidaat moet minimaal 18 jaar zijn, vmbo werk- en denkniveau hebben en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laten zien. Ook worden er de nodige fysieke eisen gesteld. "Je moet beschikken over een goede gezondheid en conditie", zegt Van den Boom. Tijdens de testdagen worden deelnemers geselecteerd op basis van onder meer hun uithoudingsvermogen en technisch inzicht.

Zo'n 80 procent van het brandweerpersoneel in Nederland bestaat uit vrijwilligers. In Zuid-Holland Zuid staan 31 brandweerkazernes waar 800 vrijwilligers actief zijn. Maar wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen een beroepsbrandweerman en een vrijwillige medewerker? "De eisen zijn gelijk. Het enige verschil is feitelijk dat het voor de beroepsmedewerker echt hun werk is, terwijl vrijwillige medewerkers dit naast hun dagelijkse betrekking doen", zegt Van den Boom, zelf ook vrijwilliger bij de brandweerpost in Zwijndrecht.

Twee tot vier uur per week

Het vrijwilligerswerk is overigens niet volledig 'vrijwillig', tegenover de werkzaamheden staat wel een vergoeding. Ook zijn de brandweerlieden goed verzekerd. "En je krijgt er veel voldoening voor terug, uit de organisatie en de maatschappij."

Maar wat nu als je net op kantoor zit en de pieper afgaat. Moet je dan alles uit je handen laten vallen? "Natuurlijk gaan we voor een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid", vervolgt Van den Boom. "Dat monitoren we door middel van een app waarin beschikbaarheid kan worden doorgegeven. We zoeken ook collega's die tijdens kantoortijden beschikbaar zijn, maar natuurlijk zijn er ook situaties waarin dat niet mogelijk is."

Het vrijwillige brandweerwerk kost volgens Van den Boom twee tot vier uur per week. "Nog los van het feit dat je ook moet studeren, zeker in de beginjaren. Je kan je voorstellen dat er ook een gedegen opleiding aan het werk voorafgaat."