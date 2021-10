Eis: acht jaar cel en tbs voor 26-jarige man die wordt verdacht van doodsteken Robby Klomp in Spijkenisse

Justitie eist acht jaar cel tegen Shiwan S., de man die wordt verdacht van het doodsteken van Robby Klomp in Spijkenisse. Ook krijgt S. tbs onder dwangverpleging opgelegd als het aan de officier van justitie ligt. In de rechtbank van Dordrecht zei hij dat hij in december 2019 Klomp twee keer in zijn rug heeft gestoken om zijn broertje te beschermen. Tegen de broer is 240 uur werkstraf geëist wegens openlijke geweldpleging. Ook wil justitie hem veertig dagen de cel in, maar dat heeft hij al gezeten in voorarrest.