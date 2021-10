De jonge demonstranten tijdens de woondemonstratie willen vooral lagere huurprijzen

Paula (29) en Roos (26)

"Wij protesteren tegen de hoge huizenprijzen. De woningmarkt is om te huilen op dit moment. Als je een goede baan hebt en bovengemiddeld verdient, kun je nog steeds nergens wonen. Je moet nu drie keer de huurprijs verdienen om überhaupt in aanmerking te komen. Ik heb nu een leuke woning, maar mijn huurprijs stijgt elk jaar en ik ben nog steeds afhankelijk van huisgenoten”, zegt Roos.

Paula: “Dit gaat waarschijnlijk zo door tot ik ga trouwen. Ik woon nu sinds een half jaar in Rotterdam en moest hiervoor elke dag drie uur reizen vanuit Brabant. Als oplossing heb ik nu een anti-kraakhuis gevonden, alleen verkeert het huis niet in goede staat. Maar het is in ieder geval een huis."

Paula en Roos. | Foto: Celine van Benten

Naomi (29)

"Ik sta hier omdat ik wil dat Rotterdam een inclusievere stad wordt dan nu het geval is. Zelf kom ik uit de Tarwewijk en zie ik dat mensen uit de wijk worden verdrongen die van oudsher hier woonden. Ik denk dat dit komt door slecht onderhoud van de woningen en de stijgende huurprijzen, maar ook omdat de mensen worden uitgezet."

"Ook merk ik binnen mijn vriendengroep dat mensen met een goede baan problemen hebben met het vinden van een woning. Ik heb zelf problemen gehad met de prijs, maar dat heb ik aangevochten via de huurcommissie.”

Naomi. | Foto: Celine van Benten

Pepijn (20)

"Ik ben naar het protest gekomen om op te komen voor ieders woonrecht. Ik heb bijvoorbeeld zelf veel problemen gehad met het vinden van een studentenwoning. Met moeite vond ik een antikraak woning. Dat is fijn, maar ik heb wel het idee dat ik word uitgeknepen door het antikraakbureau. Ze proberen op een schimmige manier de huur steeds verder te verhogen. Het is ellende, want ik heb geen andere keus. Het is dit of op straat.”

Pepijn | Foto: Celine van Benten

Iman (20)

"Ik sta hier om te protesteren tegen de hoge huurprijzen. Ik betaal veel te veel geld voor mijn huurwoning, noodgedwongen moest ik zelfs uitwijken naar Vlaardingen. Voor een kleine studio betaal ik 900 euro. Ik wil dat hier verandering in komt. Ik kon eerst niets in Rotterdam vinden en nu betaal ik zelfs in Vlaardingen de hoofdprijs. Ook veel andere jongeren hebben dit probleem. Veel van hen staan jaren ingeschreven op Woonnet en hebben na vier of vijf jaar wachten nog geen plekje. Ook vind ik het niet goed dat mensen die in Rotterdam zijn geboren, hier geen plek kunnen vinden."

Iman | Foto: Celine van Benten

Lara* (22) en Alex* (22)

"Wij zijn vandaag aanwezig om onze onvrede uit te spreken over de Rotterdamwet. We vinden dat deze gebaseerd is op systematische onderdrukking van vooral de zwarte en bruine mensen, en de werkende klasse die hier al jaren woont. Deze inwoners moeten nu ruimte maken voor een rijkere witte bevolking. In onze eigen buurten, Katendrecht en De Esch, merken wij dit ook."

Alex: "Ik heb het gevoel dat de woondemonstratie vooral wordt geleid door studenten uit de middenklasse, terwijl juist bij dit protest in Rotterdam de studenten niet het middelpunt zijn. De meeste mensen die hier vandaag zijn, zijn juist het probleem waar wij in deze wijken tegen strijden. Die gaan sowieso wel een woning vinden, terwijl de rest weg moet.”

“Vooral studenten die een universitaire of hbo-opleiding doen hebben profijt van dit beleid, omdat zij binnen een klasse vallen die wordt bevoorrecht ten opzichte van de anderen”, voegt Lara toe.

Lara en Alex. | Foto: Celine van Benten

*De namen zijn gefingeerd op verzoek van de geïnterviewden