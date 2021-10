El Khayati in FC Rijnmond over Feyenoords probleem tegen ‘kleine tegenstanders’: “Het tempo bij Feyenoord moet echt hoger liggen”

Nasser El Khayati is niet verrast door het puntenverlies van Feyenoord tegen RKC Waalwijk. Dat zegt de Rotterdamse profvoetballer in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. “Het is wel al jarenlang het geval dat Feyenoord in dit soort wedstrijden punten morst, tegen de kleinere ploegen. Dat was al zo in de jaren dat Julio Cruz nog speelde.”

Hebben we Feyenoord te hoog aangeslagen? Presentator Bart Nolles legt het voor aan de voormalig speler van ADO Den Haag. “Ik vind van niet,” zegt El Khayati. “Die complimenten zijn nog steeds terecht. Ook de beste teams lopen tikken op. Ze zijn met Slot de goede weg ingeslagen en dat heeft tijd nodig. Dus wees reëel.”

El Khayati ziet wel een probleem voor de Rotterdammers in de rest van dit seizoen. Feyenoord heeft het nog altijd moeilijk tegen tegenstanders die zich ingraven en Feyenoord het spel laten maken. “Het tempo moet dan echt hoger liggen, de bal van flank naar flank spelen. Daar zit het verschil in tussen zo’n tegenstander wel of niet openbreken. En dat is coachbaar. Dit probleem gaat namelijk nog heel vaak optreden.”

‘Sparta staat laag maar doet het eigenlijk nog boven verwachting’

Sparta maakte er dit weekend een echte vechtwedstrijd van tegen FC Groningen. De Rotterdammers verdienden misschien de drie punten het meeste, op basis van de vele kansen. “Sparta kreeg kansen, van begin af aan. En dan gaat die eerste kans van Ngonge er meteen in en loop je toch weer achter de feiten aan. Maar ik vond deze wedstrijd echt niet verkeerd.”

“Gezien de selectie die Sparta heeft, vind ik eigenlijk nog dat ze het boven verwachting doen. Er zijn één of twee cruciale spelers vertrekken, zoals Harroui en Leroy Duarte, dan kan het als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat heb je ook gezien bij clubs als ADO in de afgelopen jaren.”

Er moeten dus spelers bij op Het Kasteel, vinden de mannen aan tafel. Zou El Khayati één van die spelers kunnen zijn? “Ik ben teruggekomen uit Qatar in februari en nog geprobeerd om ADO in de eredivisie te houden, maar dat is niet gelukt. Sindsdien ben ik transfervrij. Maar ik ben nog zo fit en ik weet wat ik nog kan. Alleen clubs uit de eredivisie zijn op dit moment interessant voor mij.”

Bekijk hieronder de gehele uitzending van FC Rijnmond terug: