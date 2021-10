Mustapha van Woonprotest sprak demonstranten en politie toe op Erasmusbrug: 'Jammer dat het zo moest gaan'

Mustapha Eaisaouiyen, die een van de organisatoren is van het Woonprotest, kijkt over het algemeen tevreden terug op de demonstratie van afgelopen zondag. Wel vindt hij het 'jammer' dat de politie ingreep op de Erasmusbrug.

Zo'n zevenduizend mensen kwamen gisteren in Rotterdam op de been voor de woondemonstratie. "Het was een sfeervolle bijeenkomst in het park", zegt hij. "Duizenden mensen kwamen bij elkaar om te protesteren tegen het woonbeleid in Nederland."

Wel zegt de organisator het vervelend te vinden dat het protest op de Erasmusbrug uit de hand liep. Daar werden vijftig mensen ingesloten en door de politie afgevoerd met de tram. Uiteindelijk zijn er acht mensen aangehouden voor opruiing, verboden wapenbezit en belediging. "Het is jammer dat het op deze manier moet gaan."

Aanhoudingen

Wie de vijftig demonstranten zijn die de politie heeft afgevoerd, weet Mustapha niet. Wel heeft hij een aantal van hen op de brug toegesproken. "Ik heb hen gevraagd een stap terug te doen. De politie heb ik vriendelijk hetzelfde verzocht en zo hebben we geprobeerd de-escalerend te werk te gaan." Een vervelend moment van een verder prima demonstratie. "Ja, erg jammer. Maar uiteindelijk konden we toch doorlopen en hebben we nog een klein programma gehad op de Binnenrotte."

Tijdens het Woonprotest viel op dat het een gemêleerd publiek was. Van de jongeren die er waren demonstreerden velen voor de eerste keer. "Vooral deze groep wordt heel hard geraakt. Als je voor de eerste keer de kopersmarkt op gaat en je hebt geen rijke papa of mama, dan wordt het heel lastig om aan een woning te komen." Ook na het afronden van een goede opleiding en een goed startsalaris is het moeilijk. "Je ziet dat het percentage twintigers en dertigers dat nog bij hun ouders woont enorm is gestegen. Ook het percentage dat dakloos raakt, is onder jongeren explosief gestegen."

Geen politici bij Woonprotest

Bij het Woonprotest waren geen politici aanwezig, volgens Mustapha was dat het plan vanaf het begin. "Dit is een demonstratie georganiseerd door mensen die zich al jaren inzetten voor een betere positie van huurders." Wel ligt er een uitnodiging van demissionair minister Kajsa Ollongren op tafel, toch heeft de organisator daar niet veel vertrouwen in. "Ze is natuurlijk demissionair, dus van tevoren wisten we dat ze niet zoveel kon betekenen. Ze heeft vier jaar de tijd gehad en zelf aan de knoppen mogen draaien, maar de problemen zijn alleen maar verergerd. Dus daar konden we weinig van verwachten."

De komende tijd zijn er nog Woonprotesten in Den Haag, Groningen. Tilburg, Utrecht en Nijmegen.