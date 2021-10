Podcast Feyenoord: 'Slot had Linssen niet van de spitspositie moeten halen'

In een nieuwe podcast over Feyenoord praat Frank Stout met onze verslaggevers Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os na over de hervatting van de eredivisie. Voor Feyenoord was dat een teleurstelling, met het puntenverlies in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2).

Ruud van Os is voor het eerst dit seizoen kritisch op een keuze van de trainer, Arne Slot. "Ik vind dit een beginnersfout. Als je een spits hebt die het goed doet, eigenlijk de eerste spits is op dit moment, dan zou ik die altijd laten staan. Je moet niet gaan schuiven met posities als het niet nodig is."

Dennis van Eersel is het hier niet mee eens. "Dit is een goed uitgangspunt maar dan moet je daar wel de spelers voor hebben. Er was geen andere linksbuiten om Sinisterra te vervangen, want Reiss Nelson zou je alweer vroeg moeten wisselen. Als er wel een volwaardige vervanger was op de plek van Sinisterra, dan ben ik er van overtuigd dat Slot die ook zou hebben opgesteld."

Los van het missen van de vele kansen door Cyriel Dessers (en andere spelers) is Sinclair Bischop vooral kritisch op de verdediging. "Als Feyenoord niet zo de goals weggeeft, en dan met name Marcos Senesi, dan hebben we het niet eens over de discussie Dessers/Linssen en het missen van de kansen. Net als tegen NEC, toen Feyenoord 2-0 voor stond, was er nu ook niets aan de hand met een 1-0 voorsprong. Hier zit dus wel een patroon in en dat lijkt mij het grootste probleem nu."

De mannen kijken ook uit naar de komende wedstrijd tegen Union Berlin en blikken terug om memorabele wedstrijden tegen Duitse tegenstanders. En daar zijn er nogal wat van!

