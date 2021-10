Marathon Rotterdam kondigt nieuwe toplopers aan

Marius Kipserem, winnaar van de Marathon Rotterdam in 2019, is er ook dit jaar weer bij | Foto: Orange Pictures Archief

Het deelnemersveld wordt versterkt met de Kenianen Emmanuel Saina en Gideon Kipketer en Ethiopiërs Solomon Deksisa, Dawit Wolde, Kebede Wami Tulu en Limenih Getachew Yizengaw, die de marathon allemaal al eens onder de 2.07 liepen. Met name van Deksisa wordt veel verwacht. Hij voltooide de marathon al eens binnen in 2.04 en lijkt op papier de man die het Kipserem en Abdi (allebei 2.04) het moeilijkst kan maken. De marathon telt dit jaar liefst acht deelnemers met een persoonlijk record van 2.04, 2.05 of 2.06.

Dit soort tijden zijn zeker voor Nederlandse begrippen bijzonder. Het Nederlands record staat op 2.06.11 en werd in 2019 in Rotterdam gelopen door Abdi Nageeye. De Nederlander met Somalische roots, die op recent op de Olympische Spelen nog zilver won, ontbreekt dit jaar echter. Hij verkiest de marathon van New York boven de Marathon Rotterdam.

Toppers bij vrouwen

Ook het deelnemersveld bij de vrouwen is op papier sterk. Onder anderen de Keniaanse topatletes Bornes Kitur en Stella Barsosio staan zondag aan de start. Andere kanshebbers voor de zege zijn Nataliya Lehonkova, de Noorse Runa Skrove Falch en de Zweedse Louise Wiker.

Mario Kadiks, die na deze editie stopt als directeur van de Marathon Rotterdam, is blij met het deelnemersveld. ,,Het ziet er met zoveel toppers met een grenzeloze ambitie naar uit dat het een bijzonder jubileum gaat worden.’’