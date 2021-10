Podcast Sparta: 'Blij dat wij geen "harde kern" hebben, al kost het soms wel punten'

De vorige podcast over Sparta heeft een flinke nasleep gekregen op en rondom Het Kasteel, waar het onrustig is na het wegsturen van Dolf Roks als hoofd jeugdopleiding. De mannen praten uitgebreid over die gevolgen. Ondertussen wist het eerste elftal wederom niet te winnen, met een 1-1 tegen FC Groningen.

Met Anton Slotboom en Ruud van Os bespreekt Frank Stout de sfeer op Het Kasteel. Of beter gezegd, het gebrek daaraan. "Ik hoor meer gemor dan aanmoedigingen vanaf de Sparta tribune," zegt Ruud van Os. "Dat klopt, maar er gaat toch niemand naar Sparta met het idee dat je naar een heksenketel gaat?" reageert Slotboom. "Dat vertaalt zich wel in een gebrek aan reacties op wat er speelt binnen de club. Iedereen wil dat Sparta wint, maar als het niet gebeurt haalt men de schouders op. Ik ben blij dat wij geen harde kern hebben, want dan hadden enkele jaren gehad de ruiten er uit gelegen. Maar het gebrek kost soms wel misschien punten. Je kunt tenminste wel op een normale manier de wedstrijden beleven."

Over de wedstrijd tegen FC Groningen gaat het vooral over de vele gemiste kansen. "Ik heb me wel vermaakt, er was spanning en er werd geknokt. Dit was één van de betere wedstrijden van Sparta dit seizoen," zegt Van Os. "Al moet zo'n kans als van Thy in de eerste minuut er écht in. Dat vond ik nog erger dan die gemiste kopbal van Emegha in de laatste minuut."

Ook kiezen Ruud en Anton weer hun Spartaan van de Week, waarbij het gaat over Piet Wijnberg, de voormalig verdediger die deze week overleed op 63-jarige leeftijd.

