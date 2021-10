In Rijnmond Vandaag: ondernemer Andre Kramer over drugssmokkel in de haven

Presentator Olivier de Neve is maandag in gesprek geweest met havenbaas Andre Kramer. Kramer is directeur van een containeropslagbedrijf op de Maasvlakte. Daar zijn zogeheten 'uithalers', die geïmporteerde drugs uit containers halen, een steeds groter probleem. Maar hoe groot precies? En is het probleem op te lossen?

De medewerkers van Kramer worden via het hek van de terminal aangesproken, of krijgen ’s avonds iemand aan de deur, met de vraag of ze een speciaal klusje willen doen. Dat zit de directeur van de Kramer Group allerminst lekker. “Dat doet mij wel wat, als mijn eigen personeel geronseld wordt door drugshandelaars. Die jongens voelen zich daar niet prettig bij. Ik kan me voorstellen dat ze dan ander werk gaan zoeken. Dat is dan ook al meerdere malen gebeurd, terwijl nieuw personeel echt niet voor het oprapen ligt.”

Het is een worsteling voor Kramer: het drugsprobleem in de haven. Vele tonnen euro’s per jaar investeert hij in de beveiliging van zijn terrein. Meer dan honderd camera’s registreren elke beweging. Beveiligers van Securitas lopen zeven dagen in de week, 24 uur per dag rond. Hij traint zijn personeel in weerbaarheid en waarschuwt ze voor onveilige situaties en het gebruik van sociale media. ‘’Maar het probleem in de basis is de lage veroordeling als de indringers worden betrapt en de hoge beloning als het ze lukt de drugs weg te sluizen van ons terrein.”

Als je als uithaler nu gepakt wordt, dan kom je weg met een boete van minder dan 100 euro. De politiek wil daar verandering in brengen: in de Eerste Kamer ligt een nieuw wetsvoorstel, waarbij maximaal twee jaar celstraf kan worden opgelegd als iemand zonder toestemming op een haventerrein rondloopt. Kramer is blij met de maatregel, maar is ook bang dat die maatregel tot meer geweld leidt.

Bekijk het volledige interview in Rijnmond Vandaag.