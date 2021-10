Stadionverboden voor intimidaties bestuursleden Feyenoord van de baan

Spandoeken bij De Kuip in januari 2020 | Foto: Rijnmond

De commissie stadionverboden van de KNVB heeft een streep gezet door de stadionverboden van vijftien aanhangers van Feyenoord. De club had ze een stadionverbod opgelegd omdat ze op 5 juni onder anderen bestuursleden hebben bedreigd en geïntimideerd.

De vijftien fans behoorden tot een groep van aanhangers die diverse voorstanders van een nieuw stadion thuis bezochten. Ze zouden niet alleen teksten hebben gescandeerd, maar ook op ramen en deuren hebben gebonsd.

Daarop wilde de club ze een stadionverbod van twee jaar geven, maar de commissie van de stadionverboden oordeelt dat er 'onvoldoende bewijslast in het dossier is' om tot de straf over te gaan.