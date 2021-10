Tawatha na winnen van Dansmarathon: 'Na een nacht slapen was ik weer helemaal de oude'

"Het gaat eigenlijk super goed", vertelt Tawatha. "Ik heb zeven uurtjes slaap gehad en daarna was ik weer helemaal de oude. Alleen mijn stem was een klein beetje weg, maar die is inmiddels weer terug", vertelt ze. Van spierpijn heeft de studente dus geen last, maar net na de 50 uur viel het wel even tegen. "Ik was wel helemaal kapot hoor, vooral omdat ik op het einde nog alles wilde geven. Ik liep daarna dan ook over van emoties."

Haar danspartner Jermaine noemt ze een 'natuurwonder'. "Die kon meteen al op zijn benen blijven staan! Hij is zelfs tot 03.00 uur opgebleven om te reageren op alle reacties. Ik ben ook heel trots op hem."

Medisch team

Als gevraagd wordt hoe ze hiervoor getraind heeft laat ze weten dat het koppel begeleidt door een medisch team. "Een aantal maanden voor De Dansmarathon hebben ze ons heel goed ingelicht met een trainingsschema en waar je op moet letten qua voeding." Daarmee mochten de kandidaten doen wat ze wilden. "Zo kreeg ieder koppel een gelijke start. Maar wij hebben het wel op onze manier aangepast."

Dat er mensen met een brancard werden afgevoerd heeft ook op Tawatha indruk gemaakt. "Ja, dat was even schrikken. Wel was er een medisch team dat ons constant in de gaten hield. Met een horlogeband hielden ze onze hartslag in de gaten." Ook nam het team af en toe is iemand mee backstage als ze het idee hadden dat het niet goed ging. "Dat is met mij ook gebeurd. In het laatste halfuurtje werd ik van de dansvloer afgehaald omdat ik wat extra's moest krijgen."

Laatste loodjes

De laatste uren waren voor Tawatha wel heel zwaar. "Ik voelde toen echt wel dat het de laatste loodjes waren. Maar ik werd aangemoedigd door het publiek, waar ook mijn ouders zaten en heb toen alles gegeven tot de laatste minuut."