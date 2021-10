UEFA verbiedt spandoek bij sfeeractie voor Feyenoord - Union Berlin

Op het spandoek zou het beeld van Zadkine te zien zijn met daar omheen een aantal andere prominente gebouwen uit de skyline van de binnenstad van Rotterdam. Daaronder zou op vak X een spandoek worden uitgerold met de tekst 'Wij zijn Rotterdammers, wij houden vol'.

De UEFA bestempelt het spandoek als politiek statement en provocerend, gezien het feit dat het beeld van Zadkine symbool staat voor 'de verwoeste stad'. Het Rijksmonument is een herinnering aan het bombardement van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij de binnenstad van Rotterdam verwoest werd door het Duitse bombardement.

De supportersvereniging reageert met het volgende statement op de afwijzing van de UEFA: "Het ontwerp (...) is in de ogen van de UEFA in strijd met artikel 16.2 en om die reden hebben zij onze aanvraag afgekeurd. Een belachelijk besluit van de UEFA, die daarmee geen respect toont aan de supporters. Binnen de beschikbare tijd en het strenge beleid van de UEFA zien wij geen mogelijkheid/ruimte om nog een bezwaar in te dienen."