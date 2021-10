Allard Castelein blijft tot zomer 2023 directeur van Havenbedrijf Rotterdam

Normaal blijft een havendirecteur niet langer aan dan twee termijnen, maar het havenbedrijf ziet hier nu vanaf. Dat komt omdat het in de haven erg druk is na de coronadip van vorig jaar. Ook zit de haven midden in de overgang naar duurzame energie.

Havenbedrijf Rotterdam wil om die reden graag nog wat langer door met Castelein. "Hij heeft de afgelopen acht jaar laten zien dat hij met zijn ervaring, netwerk en capaciteiten van toegevoegde waarde is voor zowel het Havenbedrijf als de Rotterdamse haven", zegt voorzitter van de Raad van Commissarissen Miriam Maes.

Castelein trad op 1 januari 2014 aan als president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.