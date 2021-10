Felle kritiek op politieoptreden tijdens woonprotest in Rotterdam

Politie grijpt in bij Woonprotest | Foto: Media TV

De organisatie van de Woonopstand in Rotterdam en verschillende politieke partijen zijn verontwaardigd over het politieoptreden bij de demonstratie van zondag. De protestmars, met volgens de politie zo'n 7000 aanwezigen, verliep aanvankelijk vreedzaam. Maar op de Erasmusbrug was er een confrontatie tussen betogers, de politie en de Mobiele Eenheid (ME).

Volgens de organisatie was er sprake van "absurd, verwerpelijk en gewelddadig optreden" van de politie en de ME. Zeker twee mensen moesten volgens de organisatoren naar de spoedeisende hulp. Volgens de politie waren er signalen dat een groep mensen het protest wilde verstoren, en is er om die reden ingegrepen.

Amnesty International zegt dat "slechts de verwachting van de politie dat sommige demonstranten iets strafbaars zouden kunnen gaan doen" het ingrijpen van zondag niet rechtvaardigt. Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten vindt het optreden door de politie schokkend. "Het demonstratierecht is een mensenrecht", aldus de juristenvereniging.

Raadsvragen

Voor linkse partijen in de Rotterdamse gemeenteraad is het politieoptreden aanleiding voor raadsvragen. GroenLinks zegt met ongeloof te hebben gekeken naar politieoptreden en de PvdA noemt het een groot raadsel waarom de demonstratie "met geweld is verstoord". Bij1 heeft in de Tweede Kamer vragen gesteld.

Voor organisator Abel Heijkamp is het niet duidelijk waarom de politie optrad. "Het was een heel vredige demonstratie met strijdbare toespraken op het podium. Toen zijn we gaan lopen van het Afrikaanderpark naar de Markthal. Halverwege op de Erasmusbrug werden groepen omsingeld."

'Reden niet duidelijk'

Volgens Heijkamp was het politieoptreden ruw en lomp. "Wat deze mededemonstranten gedaan hebben is tot op heden niet duidelijk. Iedereen heeft demonstratievrijheid."

Heijkamp wil van de autoriteiten opheldering over wat er precies is gebeurd. Het leek alsof er een vooropgezet plan achter zat, zegt hij. "Je kunt niet zomaar een groep omsingelen en dan zeggen: ze mogen niet verder lopen, of wat dan ook. De politie heeft het door hun handelen laten escaleren."

Klachtenprocedure

De Rotterdamse politie zegt dat er een klachtenprocedure loopt. "Er was informatie binnengekomen dat er een groep was die niet uit was op het vreedzaam laten verlopen van de betoging", zegt een woordvoerder. Zo'n honderd deelnemers werden daarom "geïsoleerd" om ze te controleren.

"Nadat de groep was geïsoleerd reageerde een kleine groep andere demonstranten met geweld tegen de politie. De politie voelde zich genoodzaakt in te grijpen en dat leidde tot een korte confrontatie." Een groep demonstranten werd met een tram afgevoerd. Negen mensen zijn opgepakt, voor verboden wapenbezit, schennis, opruiing en belediging.

De Woonopstand in Rotterdam was het tweede protest tegen de situatie op de woningmarkt, georganiseerd door actiegroepen en belangenverenigingen. De komende weken staan er nog meer betogingen op het programma, in onder meer Den Haag en Utrecht.