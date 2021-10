Schiedamse verzekeraar DSW alsnog als eerste met zorgpremie 2022; maandpremie stijgt met € 3,25

De zorgverzekering van DSW wordt bijna 40 euro duurder. Dat heeft de Schiedamse zorgverzekeraar dinsdag laten weten. De verzekeraar is dit jaar iets later met de prijzen voor het komende jaar, maar is traditiegetrouw wel de eerste verzekeraar die de nieuwe premies bekendmaakt. De prijzen bij DSW zijn vaak een graadmeter voor wat de andere verzekeraars doen.

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering van DSW €127,75 per maand. Dat komt neer op een premiestijging van € 3,25.

Volgens DSW stijgen de zorgkosten volgens jaar als gevolg van de loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. "Dat zou geleid hebben tot een premiestijging van € 7,50 per maand", laat de Schiedamse verzekeraar weten.

Maar de verzekeraars krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via een landelijke catastroferegeling. "Die compensatie houdt geen rekening met de lagere kosten van de reguliere zorg", gaat DSW verder. Die kosten vallen lager uit doordat de reguliere zorg deels afgeschaald moest worden. "Daardoor blijft er een positief saldo over. DSW zet dit resultaat in om de premiestijging tot een bedrag van € 3,25 per premiebetaler per maand te beperken."

Het eigen risico voor DSW-verzekerden blijft gehandhaafd op € 375,-.

DSW maakt traditiegetrouw de premies bekend op de dag na Prinsjesdag. Dit jaar lukte dat niet, omdat nog niet alle informatie binnen was waarop de premies konden worden vastgesteld. Dat had in dit geval te maken met de compensatie voor de gemaakte kosten voor de coronapandemie.