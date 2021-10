Het weer van vandaag: druilerig, later opklarend

Vandaag is het bewolkt en druilerig met af en toe motregen. In de tweede helft van de middag klaart het vanuit het zuidwesten op en blijft het droog. Met een stevige zuidwestenwind wordt erg zachte lucht naar het Rijnmondgebied gevoerd. Het wordt dan ook eind van de middag 19 of 20 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Aan het eind van de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het blijft droog en het is opvallend zacht. De temperatuur komt niet lager uit dan 15 of 16 graden. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig, kracht 4 tot 6.

Morgen is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen. In de middag is soms de zon zichtbaar en in de loop van de middag trekken enkele buien van west naar oost over de regio. Het wordt maximaal 17 of 18 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en neemt aan zee toe tot hard, windkracht 5 tot 7. Vanaf de middag bestaat er langs de kust kans op zware windstoten tot 80 km/u.

Vooruitzichten:

Op donderdag en vrijdag is er soms wat zon en vallen er buien. Op donderdag staat daarbij nog een stevige westenwind met langs de kust kans op zware windstoten. In het weekend domineert de bewolking het weerbeeld met soms wat zon en vooral op zondag valt er ook een enkele bui. De temperatuur komt niet hoger meer uit dan 12 of 13 graden. De nachten verlopen voorlopig vrij zacht.

Gemiddelde temperatuur:

Tussen 20 en 31 oktober bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 13,6 graden en de minimumtemperatuur 7,0 graden. Er valt gemiddeld 28,7 mm neerslag.