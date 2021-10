Nog niet af, maar wel al een prijs: het Looprondje Stadionpark

Het rondje is vijf kilometer lang en gaat onder meer over de sportcampus en het park De Twee Heuvels. "En ook over het Eiland van Brienenoord", wijst Geene. "Het eiland heeft na de opknapbeurt twee bruggetjes in plaats van één. Want met één bruggetje is het lastig om een rondje te maken."

Het 'Rondje Stadionpark' kreeg vorige week op het Nationaal Voetgangerscongres in Den Haag dus al een prijs, terwijl het rondje eigenlijk nog niet af is. "Ik feite kwam de prijs dus eigenlijk te vroeg", vindt Geene. "Van hier tot de Veranda is nog niet af. En ook het stukje bij De Kuip is nog niet klaar. Je kan er wel lopen, maar het is nog niet zo vormgegeven als de rest van het rondje. Je wil een duidelijke route, met zo min mogelijk bordjes."

Rondje Stadionpark | Foto: Gemeente Rotterdam

Zo krijgt het rondje een opvallende soort asfalt, zodat het zeer herkenbaar is. Onderweg zijn ook afbeeldingen te zien. "Hier vlakbij zijn wat vleermuizen", legt Geene verder uit, "en onderweg zie je ook de bever van IJsselmonde. In het Park De Twee Heuvels gaat het pad omhoog, dus dan zie je een hellingspercentage. Op die manier is het echt heel bijzonder en dat zet aan tot bewegen. En dat was ook net de bedoeling."

"En daarbij worden sommige dingen ook op een hele andere manier gebruikt dan de bedoeling was", voegt Geene daar snel aan toe. "Zo zijn er bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen, zoals een klimrek met touwen. Maar ik zag laatste dat mensen, nog tien jaar ouder dan ik, kwamen aanrennen en die klommen zo die touwen in. En daarna renden ze weer verder. Zo hadden we niet bedoeld, maar ik vond het wel komisch."

Mochten de plannen voor Feyenoord-City doorgaan, dan gaat de omgeving van het prijswinnende rondje flink op de schop. De aanleg van de wandelroute is dan ook het inspelen op die toekomstplannen. "Je ziet ook dat de gemeente nu al investeert in openbaar gebied. Het rondje verbindt de verschillende sferen rondom het Stadionpark."