Zesdaagse TV over parcours Tour de France 2022: 'De kasseien zijn het speciale van deze Tour'

"De kasseien zijn het speciale van deze Tour denk ik", vertelt Breukink in een nieuwe aflevering van Zesdaagse TV. "Het zijn ook nog eens echt veel stroken, dat wordt voor de klassementsrenners met dichtgeknepen billen aan de start staan. Ze kunnen daar alleen maar de Tour verliezen."

Breukink gaat meteen terug naar 2014, toen de Italiaan Vincenzo Nibali zijn concurrentie op achterstand reed in een kletsnatte, uiteindelijk door Lars Boom gewonnen, kasseienrit. "Die kon toen die Tour winnen. Chris Froome viel die etappe bijvoorbeeld uit. Dat ga je volgend jaar weer meemaken: favorieten die pech hebben en favorieten die het redelijk kunnen. En dan heb je ook nog Van der Poel en Van Aert die gaan strijden voor de ritzege. Dat wordt dus een heel boeiende etappe."

Erik Breukink in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

Boeiende koers

Wielerliefhebbers hopen ongetwijfeld op een spannendere strijd om de Tourzege volgend jaar, al was er heel afgelopen seizoen aan spektakel weinig gebrek. Breukink zoekt de reden daarvoor bij een aantal renners. "We hebben met Mathieu van der Poel een attractieve renner, die maakt de koers soms zo boeiend. Ook een Wout van Aert, Tadej Pogacar en Egan Bernal hebben dat. Het zijn types die aanvallend ingesteld zijn en dingen doen die je eigenlijk niet verwacht."

"Jarenlang waren klassiekers heel voorspelbaar, je wist op welk punt de koers echt zou beginnen. Nu gooit een Van der Poel op tachtig kilometer van de streep een bommetje en heel de koers ontploft. Dat hebben heel veel andere wedstrijden overgenomen. Pogacar is ook zo'n type, dat zag je in de Ronde van Lombardije. Hij durft van ver aan te vallen, dan krijg je heel andere koersen."

Baanrenner op de weg

Eén van de laatste wegkoersen van dit seizoen, de Ster van Zwolle van afgelopen weekend, kende een opvallende naam op de startlijst. Niemand minder dan baanwielrenner Matthijs Büchli, afgelopen zomer nog olympisch kampioen op de teamsprint, ruilde zijn baanfiets in voor een klassieke racefiets. "Ik weet zelf ook nog niet helemaal wat ik daar deed", vertelt Büchli lachend in Zesdaagse TV.

"Het was vooral een keer iets anders doen. Na de Spelen had ik niet zo'n zin om meteen weer een EK of WK te doen. Ik was bij BEAT (de ploeg van Büchli, red.) op kantoor en ze hadden net een paar wegrenners tekort. Daardoor was er een plekje vrij. De manager zei tegen me: waarom ga je niet de Ster van Zwolle rijden? Ik zei eerst: dat gaan we niet doen. Maar een uurtje later belde ik hem op: we gaan het wel doen."

Matthijs Büchli in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

Na 194 kilometer koers finishte Büchli uiteindelijk als laatste. "Daarom zeg ik 87ste", lacht de 28-jarige renner. "Ik had geen DNF'je, dat vond ik al heel leuk."

Op 7 december springt Büchli weer op zijn vertrouwde baanfiets, bij de start van de Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy. "Ik heb wat rustiger aan gedaan na de Spelen, dus ben wel een soort van fris. Ik hoop dat ik met een goed trainingsblok heel ver kan komen."

