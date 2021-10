Van eerste puntenverlies in kampioensjaar tot exit Stam: oktober 'horrormaand' voor Feyenoord

"Oktober overvalt ons ieder jaar, Oktober is de wreedste maand." Het zijn zinnen uit het nummer Oktober van de Zeeuwse band Bløf. Die woorden lijken te slaan op de prestaties van Feyenoord in de herfstmaand. Laten we beginnen bij het kampioensjaar: 2016-2017. De Rotterdammers schieten dat seizoen uit de startblokken en winnen de eerste tien competitiewedstrijden.

In oktober worden de eerste punten gemorst, maar daarbij kan wel worden gezegd dat Ajax en sc Heerenveen lastige tegenstanders zijn. Feyenoord staat tegen Ajax lang met 1-0 achter, maar door een laat doelpunt van Dirk Kuyt wordt het eerste puntenverlies gereduceerd tot twee. Een week later komt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst niet verder dan een 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Heerenveen. Het is de fase in de competitie dat de klad er voor het eerst inkomt en Feyenoord een week later met 1-0 verliest bij hekkensluiter Go Ahead Eagles.

Uiteindelijk wordt Feyenoord een half jaar later voor het eerst sinds 1999 weer kampioen van Nederland en viel de schade in oktober dus mee.

Dirk Kuyt kan niet voorkomen dat Feyenoord in het kampioensjaar 2016/17 punten verspeelt tegen Heerenveen | Foto: Orange Pictures

Chagrijn

Dat is de jaren erna wel anders. Feyenoord begint in 2017 weer goed aan de competitie met winst in de eerste vijf competitiewedstrijden, maar dan komt de verschrikkelijke oktobermaand. De 4-0 overwinning op AZ op 1 oktober is allesbehalve representatief voor de rest van de maand. Met een teleurstellende 0-0 in De Kuip tegen PEC Zwolle, een 1-1 gelijkspel tegen Roda JC en thuisnederlagen tegen Ajax (1-4) en Sjachtar Donetsk (1-2) is er veel chagrijn bij Feyenoord.

Ook in het laatste jaar van Giovanni van Bronckhorst, in het seizoen 2018-2019, kan er in oktober slechts één keer een overwinning worden gevierd als PEC Zwolle op 21 oktober met 3-0 wordt verslagen. In april pakt Feyenoord dat seizoen uit vijf wedstrijden de volle buit, waardoor de club uit 'Zuid' nog als derde in de eredivisie weet te eindigen.

Stam

Onder de nieuwe trainer Jaap Stam begint Feyenoord moeizaam aan het seizoen 2019-2020, maar als de Rotterdammers op 3 oktober verrassend met 2-0 winnen van FC Porto lijkt Stam het langzaam op de rit te krijgen. Maar de winst op Porto blijkt uiteindelijk ook weer de enige zege in oktober. Drie dagen na de stunt tegen de Portugese topclub gaat Feyenoord in Sittard met 4-2 kopje onder bij hekkensluiter Fortuna. Toch blijkt dat niet het dieptepunt te zijn in de 'horrormaand'.

Feyenoord weet de volgende drie wedstrijden niet eens meer een doelpunt te maken. Na de 0-0 thuis tegen Heracles wachten cruciale duels met Young Boys en Ajax. In Zwitserland wordt kansloos met 2-0 verloren en drie dagen later wordt Feyenoord met 4-0 vernederd door de aartsrivaal. Een stand die na 40 minuten al op de borden staat. Het is direct de laatste wedstrijd van Stam als hoofdtrainer van Feyenoord. Saillant detail: Dick Advocaat volgt hem op en verliest daarna tot december (uit bij FC Porto) geen wedstrijd.

Spelers van Feyenoord druipen af in de Johan Cruijff Arena | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Wolfsberger

In het tweede seizoen van Advocaat gaat het ook mis in oktober. Feyenoord weet op 4 oktober dankzij een 4-1 zege op Willem II de koppositie te veroveren in de eredivisie. Na de interlandbreak komen de Rotterdammers in een lege Kuip niet verder dan 1-1 tegen Sparta en wordt er ook niet gewonnen van Dinamo Zagreb (0-0) en RKC Waalwijk (2-2). Tegen het nietige Wolfsberger AC wordt een van de grootste Europese thuisnederlagen geleden. In de eigen Kuip verliest het met maar liefst 4-1 van de ploeg uit Oostenrijk.

Michael Liendl benut een van de drie penalty's die Wolfsberger tegen Feyenoord kreeg | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Slecht moyenne

Als we naar de andere voetbalmaanden kijken, zien we dat Feyenoord ook in de maand februari een slecht moyenne scoort. Maar het is nog altijd beter dan oktober. In oktober scoort Feyenoord vanaf het seizoen 2016/2017 een gemiddelde van 1,37 punt per duel, gemeten over alle competities. In februari is dat 1,75.

Augustus en april zijn juist maanden waarin Feyenoord de afgelopen zes jaar veel wedstrijden wint. In april is het gemiddelde 2,77 en in augustus 2,22 punten, gemeten over de afgelopen zes seizoenen.

Dick Advocaat met een gezicht als een oorwurm na het gelijkspel van Feyenoord tegen Sparta in een lege Kuip in oktober 2020 | Foto: Orange Pictures

Ook het Feyenoord onder trainer Arne Slot is slecht begonnen aan de gevreesde oktobermaand. Bij Vitesse werd met 2-1 verloren en afgelopen weekend volgde een teleurstellend 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk, in de eigen Kuip. Met wedstrijden tegen Union Berlin, SC Cambuur en Sparta heeft Feyenoord nog drie duels om een nieuwe herfstdip dit jaar te voorkomen.