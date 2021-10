Overslag Rotterdamse haven bijna boven pre-coronaniveau; deskundigen 'gematigd positief'

De overslag in de Rotterdamse haven is weer bijna op het niveau van voor de coronauitbraak. In de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de overslag 350 miljoen ton. Dat was in dezelfde periode in 2019 (dus voor de pandemie) nog 353 miljoen ton. In het coronajaar 2020 lag de overslag nog bijna negen procent lager dan het huidige niveau.

Volgens president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam geven de cijfers aan dat de 'economie de reeds gevonden weg omhoog doorzet.' "Vorig jaar zat de hele wereld in lockdown vanwege de coronapandemie. Nu draaien fabrieken, ondernemingen en logistiek weer op volle toeren om aan de toegenomen vraag te voldoen."

Toch maakt Castelein zich enigszins zorgen. "De mate waarin de groei doorzet is mede afhankelijk van het tempo waarin nijpende schaarste in sommige schakels van de logistieke keten kan worden verminderd."

Overslag derde kwartaal

Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar steeg de overslag in de haven van Rotterdam met 14,6% tot 118,5 miljoen ton. De grootste groei was zichtbaar bij de minerale olieproducten (+13,5%) door de stijgende prijzen voor olie en gas, ijzererts en schroot (+42%), kolen (+48,4%) en biomassa (+18,7%). Ook containers zitten nog altijd in de lift (+4,0%). Er is alleen een volumedaling zichtbaar bij agribulk, zoals graan (-12,8%) en LNG (-1,8%).

De overslag van containers in de Rotterdamse haven ligt al boven het niveau van voor de corona. En dat is ondanks alle problemen van de laatste jaren, zoals lockdowns in China en de blokkering van het Suezkanaal. De gevolgen van de Brexit was alleen in de eerste maanden zichtbaar, zegt het havenbedrijf en dan vooral bij transport van bijvoorbeeld auto's.

'Gematigd positief'

Universitair onderzoeker Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit is gematigd positief over de cijfers. "Castelein kan tevreden zijn", analyseert hij. "Dit zijn wel een beetje de cijfers zie ik had verwacht. Het meest interessant vind ik nog wel de containercijfers. Die zitten met een kleine vier procent in de plus. Ik had wel iets meer verwacht, maar aan de andere kant was de containersector niet zo heel zwaar getroffen in Rotterdam."

De cijfers maskeren volgens Kuipers wel dat er 'onder de motorkap' wel heel wat plaatsvindt. "Denk aan schepen die te laat vertrekken en ook te laat aankomen. Het tekort aan containers. En dat allemaal aangewakkerd doordat in Nederland ook de export en de wederuitvoer zijn toegenomen. Er gebeurt een hoop in de haven op dit moment."

Daar voegt Kuipers aan toe dat alle cijfers over het volume en het aantal containers volgens hem nog niet het meest interessant is. "Het gaat ook om de ontwikkeling van de haven op de lange termijn. Hoe gaat het bijvoorbeeld met de energietransitie. En dat ziet er goed uit. Projecten zoals met onder de grond opslaan van CO² begint echt vorm aan te nemen en ook de binnenvaart wordt verder verduurzaamd. Persoonlijk vind ik dat belangrijker dan de droge cijfers over de TEU's (containers) en volume."