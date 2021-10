RIVM: 517 nieuwe coronabesmettingen in de regio, weekgemiddelde flink gestegen

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur in onze regio 517 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat aantal ligt een stuk hoger dan maandag toen er 355 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het weekgemiddelde is behoorlijk gestegen, van 415 naar 442 besmettingen per dag. Een week geleden stond het weekgemiddelde nog op 292 besmettingen per dag.