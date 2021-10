Weekgemiddelde bijna verdubbeld, directeur GGD ZHZ maakt zich ernstig zorgen

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur in onze regio 517 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat aantal ligt een stuk hoger dan maandag toen er 355 nieuwe besmettingen werden gemeld. Het weekgemiddelde is behoorlijk gestegen, van 415 naar 442 besmettingen per dag. Een week geleden stond het weekgemiddelde nog op 292 besmettingen per dag.

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur twee coronadoden gemeld, zij komen beiden uit Rotterdam. Daarnaast zijn er vier regiogenoten opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om inwoners van Rotterdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Nissewaard.

Cees Vermeer, directeur van de GGD Zuid-Holland Zuid, maakt zich zorgen door de toename in het aantal besmettingen. "We zijn in Zuid-Holland Zuid in een week tijd verdubbeld waar het gaat om het aantal besmettingen. En dat is veel."

'Deel wordt ernstig ziek'

Een groot deel van de mensen die corona oplopen zal milde verschijnselen hebben, legt Vermeer uit. "Maar een deel van de mensen wordt ernstig ziek, dat blijft dan tien tot veertien dagen. En een deel van die mensen komt uiteindelijk in het ziekenhuis terecht." Daarvan belandt ook weer een deel op de intensive care. "En daar maak ik me zorgen om met dit soort aantallen. Dat de druk op de zorg gewoon te groot gaat worden."

In de ziekenhuizen is het grootste gedeelte van de mensen dat wordt opgenomen niet gevaccineerd, vertelt Vermeer. De vaccinatiegraad blijft vooral achter binnen bepaalde groepen. "We zien dat het aantal mensen dat gevaccineerd is achterblijft bij mensen in de leeftijd tussen 12 en 35 jaar." Ook bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en mensen die wonen in kwetsbare wijken en "op afstand staan van de overheid en de zorg" blijft de vaccinatiegraad achter. "Die mensen hebben we nog onvoldoende weten te bereiken."

Landelijke cijfers

Landelijk is het aantal positieve tests de afgelopen week met 44,4 procent gestegen, blijkt uit de weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week werden 25.750 positieve tests geregistreerd, tegen 17.850 een week eerder. Vorige week steeg het aantal met 48 procent. Het aantal afgenomen tests steeg ook, maar het aantal positieve tests steeg harder. Dat duidt erop dat het virus zich waarschijnlijk weer breder verspreidt.

Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ook toe: de afgelopen week werden buiten de IC 415 patiënten opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Een week eerder waren dat er nog 335, een stijging van 24 procent. Ook op de IC steeg het aantal opnames, namelijk 98 tegen 66 een week eerder.

Afgelopen week verloren 41 mensen het leven als gevolg van een bevestigde coronabesmetting, tegen 25 een week eerder. Met gemiddeld 6 overledenen per dag is het aantal doden wel een stuk lager dan een halfjaar geleden.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 26 - 3202

Albrandswaard: 9 - 3669

Barendrecht: 16 - 6804

Brielle: 1 - 1928

Capelle aan den IJssel: 11 - 9627

Dordrecht: 24 - 16608

Goeree-Overflakkee: 37 - 5554

Gorinchem: 6 - 5022

Hardinxveld-Giessendam: 11 - 3176

Hellevoetsluis: 16 - 4369

Hendrik-Ido Ambacht: 19 - 4312

Hoeksche Waard: 30 - 10297

Krimpen a/d IJssel: 5 - 4256

Lansingerland: 24 - 8118

Maassluis: 11 - 4262

Molenlanden: 40 - 6666

Nissewaard: 14 - 10725

Papendrecht: 11 - 4123

Ridderkerk: 14 - 6921

Rotterdam: 116 - 100744

Schiedam: 25 - 11230

Sliedrecht: 16 - 3909

Vlaardingen: 13 - 10435

Westvoorne: 6 - 1383

Zwijndrecht: 16 - 6232

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD's bestaat. Beide GGD's hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.