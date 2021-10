Ruim 400 wapens afgegeven bij wapeninleveractie in regio Rotterdam

Tijdens de speciale inleverweek konden mensen op verschillende politiebureaus en locaties in de gemeente straffeloos hun wapens afgeven. In de eenheid Rotterdam werd zowel het inleveren van vuurwapens als andere gevaarlijke wapens gepromoot. Doel van de actie is het terugdringen van het aantal steekincidenten onder jongeren door ze de kans te geven zonder problemen van hun wapens af te komen.

Alle wapens konden anoniem worden ingeleverd, behalve vuurwapens. Bij ingeleverde vuurwapens controleert de politie wel of er een misdrijf mee is gepleegd. Als dat het geval is dan wil de politie graag weten wie de eigenaar van het vuurwapen is. Voor overige wapens stonden op politiebureaus, jongerencentra en gemeentelocaties zwarte kliko's waar zonder vragen een wapen in kon worden achtergelaten.

Wapens en munitie

De buit van de actie bestaat uit alarmpistolen, luchtdrukwapens, nepvuurwapens, echte vuurwapens, zwaarden, messen, boksbeugels, knuppels en een taser. Buiten de 442 wapens zijn er ook nog honderden stuks munitie ingeleverd. “Er zitten antieke exemplaren tussen de steekwapens, maar ook zeker handzame steekwapens die we normaliter aantreffen bij een preventieve fouilleeractie of bij incidenten,” vertelt Mohammed Mouch, portefeuillehouder Wapens bij de politie Rotterdam. “Ik ben blij verrast door de aantallen. Blijkbaar voorziet de actie in een behoefte.”

In de regio Rotterdam werd in 2019 ook een wapeninleveractie georganiseerd. Dat leverde toen 262 wapens op, waarvan 60 vuurwapens.

Bekijk hier hoeveel wapens er zijn ingeleverd in jouw gemeente

De hieronder genoemde aantallen zijn exclusief vuurwapens.

Maassluis: 15

Vlaardingen: 33

Schiedam: 24

Lansingerland: 9

Oude Maas: 46 (plus 400 stuks munitie)

Haringvliet: 8 (plus 233 stuks munitie)

Maas & Rotte: 10

IJsselland: 64

Drechtsteden Binnen: 22

Drechtsteden Buiten: 48

Hoeksche Waard: 19 (plus 334 stuks munitie)

Lek & Merwede: 34 (plus 39 stuks munitie)

Rotterdam-Zuid: 24

Rotterdam-Stad: 56

Zeehaven: 1

Nissewaard: 22