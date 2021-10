Rotterdammer (20) werd doodgeschoten na beroving bij geldautomaat en achtervolging

Aan de schietpartij aan de Schiltmanstraat in de wijk Bloemhof waarbij maandagavond 11 oktober een twintigjarige Rotterdammer werd gedood, ging een beroving en achtervolging vooraf. Dat is dinsdagavond bekend gemaakt tijdens een uitzending van Opsporing Verzocht.

Een groepje mannen werd die avond aangevallen toen één van hen pinde bij een geldautomaat aan de Putsebocht. De pinner werd daarbij van zijn geld beroofd, waarna een aantal van de daders vluchtten in een auto. De vier mannen die werden aangevallen zijn daarna de achtervolging gestart.

In de Schiltmanstraat werden de vier, waaronder de twintigjarige Rotterdammer, beschoten in hun auto. Op beelden van een bewakingscamera van die avond zijn schoten te horen. Toen één van hen werd geraakt en de mannen zagen dat hij in levensgevaar was, brachten ze hem naar het Ikazia Ziekenhuis. Helaas overleed de Rotterdammer alsnog aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer en zijn vrienden reden die avond in een rode Volkswagen Golf. De politie is een groot onderzoek gestart en heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord of iets kunnen vertellen over de beroving of het schietincident worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Ook is de politie op zoek naar bewakings- of dashcambeelden van die avond uit de omgeving. Daarnaast komt de politie zeer graag in contact met personen die mogelijk de schutter(s) en handlangers hebben zien vluchten. De politie tippen kan ook anoniem.