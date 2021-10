Weer van vandaag: 18 graden met kans op buien

Het is woensdag wisselend bewolkt met in de ochtend kans op enkele buien. Vanmiddag vallen er een aantal zwaardere buien en is er ook kans op onweer. Bij de buien van vanmiddag kunnen vooral langs de kust ook zware windstoten voorkomen tot 80 kilometer per uur. Het is opnieuw vrij zacht met temperaturen die kunnen oplopen naar 18 graden.

De zuidwestenwind gaat toenemen naar matig of vrij krachtig boven land met kracht 7 aan zee. Vanavond vallen er nog steeds een paar buien. Komende nacht gaat het tijdelijk flink regenen en neemt bovendien de wind opnieuw in kracht toe, mogelijk wordt deze tijdelijk stormachtig.

Bovendien zijn er langs de westkust gedurende de nacht en bij buien boven land steeds zware windstoten mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur. De minima liggen rond de 11 graden.

Vooruitzichten

Donderdag zijn er wolkenvelden en kunnen er nog steeds een paar buien vallen. De wind draait naar het noordwesten waarmee frissere lucht wordt aangevoerd met temperaturen die in de middag blijven steken op slechts 12 graden. De wind waait nog steeds stevig door en is matig tot vrij krachtig boven land en waait nog hard aan zee. Vooral langs de kust zijn nog steeds zware windstoten mogelijk tot 90 kilometer per uur. In de avond neemt de wind in kracht af.

Op vrijdag valt er nog een enkele bui en is het met 12 graden fris. Het weekend verloopt rustiger en droger waarbij de zon af en toe tevoorschijn kan komen. De temperatuur ligt in het weekend rond de 13 of 14 graden bij niet al te veel wind.